¿Dónde ver el Miss Mundo 2026? Canales de transmisión del certamen de belleza donde participa la peruana Josiane Sciotti

Josiane Sciotti tiene solo 19 años y será la representante peruana en el Miss Mundo 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Josiane Sciotti tiene solo 19 años y será la representante peruana en el Miss Mundo 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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Miss Mundo 2026 llegará este sábado 5 de septiembre a su esperada definición con cerca de 110 delegadas compitiendo por la corona. La ceremonia se desarrollará en Nha Trang, Vietnam, durante la noche local, mientras que el público peruano podrá seguirla desde Lima durante las primeras horas de la mañana.

Entre las participantes estará Josiane Sciotti, representante peruana de 19 años, quien buscará destacar entre las candidatas de la edición 73 del reconocido certamen internacional. La señal brasileña SBT anunció una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, por lo que los seguidores en Perú tendrán una alternativa digital para seguir la competencia.

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Canal oficial para ver el Miss Mundo 2026 desde Perú

Para quienes buscan dónde ver el Miss Mundo 2026, SBT informó que emitirá la final en directo desde Nha Trang. La cadena brasileña señaló que su cobertura tendrá traducción simultánea y comentarios desde sus estudios, permitiendo seguir la gala en portugués mediante su canal digital.

La emisión está programada para las 9.00 a. m. en Brasilia del sábado 5 de septiembre. Debido a la diferencia horaria, en Perú el certamen podrá seguirse desde las 7.00 a. m. Ese desfase también explica por qué la gala se desarrollará de noche en Vietnam mientras en Lima será por la mañana.

La final del Miss Mundo 2026 tendrá como escenario la Plaza 2 de Abril, uno de los espacios públicos de Nha Trang. La ciudad vietnamita alberga las actividades principales de la competencia, luego de las diferentes jornadas en las que participaron las delegadas durante su permanencia en el país asiático.

¿Quién es Josiane Sciotti, reina de belleza que representará a Perú en el Miss Mundo 2026?

Josiane Sciotti será la encargada de llevar la representación nacional en el Miss Mundo 2026. Aunque figura entre las concursantes más jóvenes de esta edición, ya cuenta con experiencia en competencias internacionales de belleza.

La joven nació en Italia y creció en Perú. Antes de llegar al certamen mundial, consiguió importantes posiciones en concursos juveniles: fue Virreina del Teen Petite Mesoamérica 2025 y obtuvo el título de primera finalista del Miss Teen Mundial 2025.

Durante las actividades previas del Miss Mundo 2026, Sciotti ha llamado la atención de algunos missólogos por su imagen y desenvolvimiento. Ahora, la representante de Miss Perú Mundo 2026 afrontará la noche decisiva en Nha Trang con el objetivo de avanzar en la competencia y buscar la corona internacional.