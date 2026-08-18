La modelo Luren Márquez reapareció en una conferencia el 18 de agosto para presentar a las candidatas del Miss Perú 2027 y habló sobre su experiencia tras recuperar la corona. Foto: Carlos Félix / URPI-GLR

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La modelo Luren Márquez reapareció este martes 18 de agosto en una conferencia de prensa para presentar a las participantes del Miss Perú 2027. Antes de que el público conozca un poco de las 63 mujeres que lucharán por convertirse en su sucesora, la reina de belleza habló tras la polémica que la llevó a perder la corona... y recuperarla en tiempo récord.

Al tomar la palabra, Luren Márquez, quien días atrás pidió disculpas a Jessica Newton, se dirigió a las mujeres que darán lo mejor de sí para convertirse en la nueva reina de belleza y les dejó un mensaje de empoderamiento. "Sin duda alguna, todas las mujeres, cuando ingresamos a la plataforma (concurso), salimos evolucionadas, tenemos una mejor versión de nosotras", comentó.

"Podemos conectar con un propósito que llevamos en el corazón. Y lo más bonito que puedo decirles es que podemos dejar una huella simbólica a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y a nuestro país", añadió emocionada.

Luren Márquez dedica emotivo mensaje a Jessica Newton

En otro momento de la conferencia, Luren Márquez se dirigió a la directora del Miss Perú Universo y se mostró agradecida por la segunda oportunidad que le dio para que represente al país en el Miss Universo 2026, certamen que se realizará en Puerto Rico.

"Soy humana y siempre tenemos tantas virtudes como defectos y creo yo que esta situación o este momento reafirma que llevar esta corona y ser reina de belleza no es símbolo de ser perfecta. Es símbolo de ser mujeres reales, que podemos cometer errores. Tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos aciertos, desaciertos, pero lo más bonito es que podamos reconocerlos, poder aceptarlos, interiorizarlos, trabajarlos y con el ejemplo poder ser líderes en la sociedad y dejar algo simbólico para lo que continúa", manifestó.

Luren Márquez instó a las 63 participantes del Miss Perú 2027 a evolucionar y dejar una huella positiva en la sociedad durante su paso por el concurso de belleza. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Finalmente, Luren Márquez se dirigió a las 63 candidatas que buscarán convertirse en la Miss Perú 2027. "Solamente les podría decir que se disfruten infinitamente esta etapa, que saquen su mejor versión, que crean en ustedes mismas, que no duden en lo absoluto de lo que son, porque, sin duda alguna, al acabar la competencia, van a llevar con ustedes una mejor versión y eso lo hace mucho más especial y simbólico", agregó.