HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Luren Márquez se emociona al agradecer a Jessica Newton por devolverle la corona y el título del Miss Perú 2026: “Soy humana”

La modelo Luren Márquez, quien fue destituida del Miss Perú 2026 pero luego recuperó la corona, reapareció en una conferencia de prensa y no dudó en agradecerle a Jessica Newton por su segunda oportunidad.


La modelo Luren Márquez reapareció en una conferencia el 18 de agosto para presentar a las candidatas del Miss Perú 2027 y habló sobre su experiencia tras recuperar la corona. Foto: Carlos Félix / URPI-GLR
La modelo Luren Márquez reapareció en una conferencia el 18 de agosto para presentar a las candidatas del Miss Perú 2027 y habló sobre su experiencia tras recuperar la corona. Foto: Carlos Félix / URPI-GLR
Escuchar
Resumen
Compartir

La modelo Luren Márquez reapareció este martes 18 de agosto en una conferencia de prensa para presentar a las participantes del Miss Perú 2027. Antes de que el público conozca un poco de las 63 mujeres que lucharán por convertirse en su sucesora, la reina de belleza habló tras la polémica que la llevó a perder la corona... y recuperarla en tiempo récord.

Al tomar la palabra, Luren Márquez, quien días atrás pidió disculpas a Jessica Newton, se dirigió a las mujeres que darán lo mejor de sí para convertirse en la nueva reina de belleza y les dejó un mensaje de empoderamiento. "Sin duda alguna, todas las mujeres, cuando ingresamos a la plataforma (concurso), salimos evolucionadas, tenemos una mejor versión de nosotras", comentó.

"Podemos conectar con un propósito que llevamos en el corazón. Y lo más bonito que puedo decirles es que podemos dejar una huella simbólica a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y a nuestro país", añadió emocionada.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Luren Márquez y por qué se le quitó la corona del Miss Universe Perú a 3 meses del Miss Universe 2026?

lr.pe

Luren Márquez dedica emotivo mensaje a Jessica Newton

En otro momento de la conferencia, Luren Márquez se dirigió a la directora del Miss Perú Universo y se mostró agradecida por la segunda oportunidad que le dio para que represente al país en el Miss Universo 2026, certamen que se realizará en Puerto Rico.

"Soy humana y siempre tenemos tantas virtudes como defectos y creo yo que esta situación o este momento reafirma que llevar esta corona y ser reina de belleza no es símbolo de ser perfecta. Es símbolo de ser mujeres reales, que podemos cometer errores. Tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos aciertos, desaciertos, pero lo más bonito es que podamos reconocerlos, poder aceptarlos, interiorizarlos, trabajarlos y con el ejemplo poder ser líderes en la sociedad y dejar algo simbólico para lo que continúa", manifestó.

Luren Márquez instó a las 63 participantes del Miss Perú 2027 a evolucionar y dejar una huella positiva en la sociedad durante su paso por el concurso de belleza.

Luren Márquez instó a las 63 participantes del Miss Perú 2027 a evolucionar y dejar una huella positiva en la sociedad durante su paso por el concurso de belleza. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Finalmente, Luren Márquez se dirigió a las 63 candidatas que buscarán convertirse en la Miss Perú 2027. "Solamente les podría decir que se disfruten infinitamente esta etapa, que saquen su mejor versión, que crean en ustedes mismas, que no duden en lo absoluto de lo que son, porque, sin duda alguna, al acabar la competencia, van a llevar con ustedes una mejor versión y eso lo hace mucho más especial y simbólico", agregó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Modelo Luren Márquez reaparece tras ser destituida por Jessica Newton y hace mea culpa: “Cometí errores y acepto las consecuencias”

Modelo Luren Márquez reaparece tras ser destituida por Jessica Newton y hace mea culpa: “Cometí errores y acepto las consecuencias”

LEER MÁS
¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

¡Escándalo! Modelo Luren Márquez fue destituida del Miss Perú a solo tres meses del Miss Universo 2026

LEER MÁS
Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina de belleza nacional y representará a Perú en Colombia

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina de belleza nacional y representará a Perú en Colombia

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

LEER MÁS
¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

LEER MÁS
El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

El último y emotivo mensaje que Carla Campos Salazar le dedicó a Curwen horas antes de su ampay: “Lindo”

LEER MÁS
Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen su foto de compromiso tras ampay difundido por Magaly Medina

Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen su foto de compromiso tras ampay difundido por Magaly Medina

LEER MÁS
Carla Campos Salazar, novia de Curwen, es ampayada con otro hombre y tiktoker da curiosa declaración: “No es un beso en la boca, lo está saludando”

Carla Campos Salazar, novia de Curwen, es ampayada con otro hombre y tiktoker da curiosa declaración: “No es un beso en la boca, lo está saludando”

LEER MÁS
Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

Carla Campos Salazar, novia de 'Curwen', toma radical decisión tras ampay de Magaly Medina

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025