Suheyn Cipriani busca brillar en el Miss Perú 2027, con el sueño de representar al país en el Miss Universo. La modelo fue presentada como una de las 63 candidatas del certamen. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Suheyn Cipriani busca brillar en el Miss Perú 2027, con el sueño de representar al país en el Miss Universo. La modelo fue presentada como una de las 63 candidatas del certamen. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

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Hace unos días, Suheyn Cipriani le contó a Magaly Medina que quería competir en el Miss Perú 2027 para que así pueda representar al país en el Miss Universo. Según la joven, anhela con todas sus fuerzas participar en dicho certamen de belleza, a pesar de que ya tiene experiencia en ese tipo de concursos. "Es mi sueño más grande", comentó la modelo, quien quedó en el top 10 de la primera edición del MGI All Star.

Sin embargo, fue recién este martes 18 de agosto que se oficializó su participación en la organización de Jessica Newton y fue presentada como una de las 63 candidatas del Miss Perú 2027. "No tienen idea la felicidad que siento de estar enfrente de todos ustedes una vez más. Es mi tercera vez", contó Suheyn Cipriani, quien hace poco se mudó con su novio minero.

Suheyn Cipriani le dedica emotivo mensaje a Jessica Newton

Durante su presentación, Suheyn Cipriani contó que en la actualidad, además de dedicarse a la maternidad, se desenvuelve como conductora de televisión y de podcast. "Soy una mujer que aprendió que la fortaleza no está en no caernos, sino en aprender a levantarnos", indicó en la conferencia de prensa.

Cipriani, quien no pudo promocionar su pódcast en 'América hoy', contó que lidera una organización sin fines de lucro llamada Happy Little Kids, con la que ofrece ayuda a quienes más necesitan desde hace siete años, exactamente siete años que lleva en el rubro de los reinados de belleza.

"Hemos llegado a zonas humildes como Piura y Ayacucho. Estuvimos hace poco en Junín repartiendo 500 casacas para los niños. Y yo quiero seguir con esta labor y también inspirar a más mujeres con mi historia. Creo que desde que empecé en las redes sociales, he logrado un gran impacto y junto a la plataforma de Miss Perú podríamos hacer cambios espectaculares", añadió.

Finalmente, la modelo peruana recordó que cuenta con amplia experiencia fuera del Perú y se dirigió a Newton para indicarle que se encuentra preparada para afrontar este nuevo desafío. "Tengo la oportunidad de representarlos dos veces en el extranjero, lo cual me dio esa seguridad y esa fortaleza a la mujer que soy hoy en día. Gracias Jessica, me conoces de muchísimos años y te quiero decir que estoy lista para ser tu reina. Muchas gracias", concluyó entre aplausos.