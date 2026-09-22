Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Rosa María Palacios explica el funcionamiento del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Magaly Medina impacta con fuerte comentario tras el asesinato de la periodista 'La China Polo': "Intentan decir que soy la asesina"

En 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina rechazó tajantemente el periodismo realizado por La China Polo y expuso la serie de diferencias entre ellos. En otro momento, aseguró que no detendrá sus críticas pese a que la comunicadora acaba de fallecer.

Magaly Medina aseguró que 'La China Polo' la acusaba de delitos a ella y su esposo sin prueba alguna. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'
Magaly Medina aseguró que 'La China Polo' la acusaba de delitos a ella y su esposo sin prueba alguna. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'
google iconLa República en Google

Magaly Medina se pronunció sobre el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida en los medios como 'La China Polo', y rechazó tajantemente las versiones que pretenden relacionarla con el crimen. La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseguró que algunas personas aprovecharon la muerte de la comunicadora para atribuirle una reacción que, según sostuvo, nunca tuvo.

La periodista también cuestionó públicamente el trabajo que realizaba la comunicadora y recordó que, en el pasado, habría buscado información para cuestionarla tanto a ella como a su esposo. Pese a sus diferencias, la figura de ATV remarcó que nadie debería ser asesinado por sus ideas y exigió que las autoridades identifiquen a los responsables del homicidio.

Puedes ver

Magaly Medina sorprende con incómoda reacción cuando Mario Hart le recuerda su romance con Ney Guerrero: "Cosas de las que ya no se habla"

lr.pe

Magaly Medina enfrenta a quiénes aseguran que ella está involucrada en el asesinato de 'La China Polo'

Tras conocerse el asesinato de 'La China Polo', Magaly Medina afirmó que sus detractores comenzaron a difundir comentarios en los que se aseguraba que estaba feliz por la muerte de la comunicadora. La conductora de espectáculos sostuvo que esas versiones fueron más allá y llegaron a insinuar que ella podía tener algún vínculo con el crimen.

Frente a estas acusaciones, la popular 'Urraca' fue contundente al negar cualquier participación en el asesinato de Susy Aponte Polo. La periodista aseguró que puede recibir críticas por sus opiniones o por su trabajo, pero rechazó que se le atribuya un crimen. "Díganme lo que quieran, pero no asesina, porque yo no comulgo con eso", manifestó durante su pronunciamiento.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' también pidió que el caso sea investigado y que se determine quiénes estuvieron detrás del asesinato. En ese sentido, expresó su deseo de que las autoridades encuentren a la persona que habría ordenado el crimen y sostuvo que ninguna muerte debería quedar impune.

Medina insistió además en que una diferencia profesional o una crítica periodística no puede convertirse en una justificación para quitarle la vida a una persona. "Nadie debe ser asesinado por sus ideas", afirmó al referirse al caso de 'La China Polo'.

Puedes ver

Magaly Medina pone en aprietos a Edson Dávila y recuerda sus inicios en TV junto a Gisela Valcárcel

lr.pe

Magaly Medina rechaza el periodismo realizado por 'La China Polo'

Más allá de negar cualquier relación con el asesinato, Magaly Medina aprovechó su pronunciamiento para cuestionar el ejercicio periodístico de Susy Isabel Aponte Polo. La conductora señaló que tenía una opinión personal sobre la manera en que 'La China Polo' desarrollaba sus investigaciones y sostuvo que no podía identificarse con ese estilo de comunicación.

Según explicó Medina, un periodista debe ejercer su profesión con responsabilidad, especialmente cuando realiza acusaciones contra otras personas. Como ejemplo, cuestionó que se califique a alguien de "mafioso" o "corrupto" sin presentar pruebas que respalden esas afirmaciones.

“Yo creo que el periodismo se debe ejercer con responsabilidad. Cuando quieras decirle algo a alguien, llamarlo mafioso o corrupto, tienes que mostrar las pruebas”, sostuvo Magaly Medina.

La periodista también recordó que 'La China Polo' investigaba a distintas autoridades y funcionarios, entre ellos policías, fiscales y alcaldes. Sin embargo, afirmó que la comunicadora también concentró parte de su trabajo en buscar información sobre ella y su esposo, con acusaciones que, de acuerdo con su versión, no estaban sustentadas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina impacta con fuerte comentario tras el asesinato de la periodista 'La China Polo': "Intentan decir que soy la asesina"

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Precio del dólar hoy en Perú, martes 22 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Espectáculos

Jefferson Farfán suelta polémico comentario al ver el entrenamiento de su hijo Adriano en el pádel: "No entiendo ni m..."

Magaly Medina rompe su silencio tras asesinato de la periodista 'China Polo' y expone investigaciones en su contra: "Yo fui su víctima"

Jean Paul Gabuteau hace insólito comentario tras infidelidad a Silvia Cornejo durante su embarazo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE aún no aclara si exalcaldes que postulan como regidores podrán asumir la alcaldía: "Aún no ha sido materia de definición del pleno"

Abundaron las recetas en seguridad en el primer debate

Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”