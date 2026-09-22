Magaly Medina aseguró que 'La China Polo' la acusaba de delitos a ella y su esposo sin prueba alguna. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'

Magaly Medina aseguró que 'La China Polo' la acusaba de delitos a ella y su esposo sin prueba alguna. Foto: Captura 'Magaly TV, la firme'

Magaly Medina se pronunció sobre el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida en los medios como 'La China Polo', y rechazó tajantemente las versiones que pretenden relacionarla con el crimen. La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseguró que algunas personas aprovecharon la muerte de la comunicadora para atribuirle una reacción que, según sostuvo, nunca tuvo.

La periodista también cuestionó públicamente el trabajo que realizaba la comunicadora y recordó que, en el pasado, habría buscado información para cuestionarla tanto a ella como a su esposo. Pese a sus diferencias, la figura de ATV remarcó que nadie debería ser asesinado por sus ideas y exigió que las autoridades identifiquen a los responsables del homicidio.

Magaly Medina enfrenta a quiénes aseguran que ella está involucrada en el asesinato de 'La China Polo'

Tras conocerse el asesinato de 'La China Polo', Magaly Medina afirmó que sus detractores comenzaron a difundir comentarios en los que se aseguraba que estaba feliz por la muerte de la comunicadora. La conductora de espectáculos sostuvo que esas versiones fueron más allá y llegaron a insinuar que ella podía tener algún vínculo con el crimen.

Frente a estas acusaciones, la popular 'Urraca' fue contundente al negar cualquier participación en el asesinato de Susy Aponte Polo. La periodista aseguró que puede recibir críticas por sus opiniones o por su trabajo, pero rechazó que se le atribuya un crimen. "Díganme lo que quieran, pero no asesina, porque yo no comulgo con eso", manifestó durante su pronunciamiento.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' también pidió que el caso sea investigado y que se determine quiénes estuvieron detrás del asesinato. En ese sentido, expresó su deseo de que las autoridades encuentren a la persona que habría ordenado el crimen y sostuvo que ninguna muerte debería quedar impune.

Medina insistió además en que una diferencia profesional o una crítica periodística no puede convertirse en una justificación para quitarle la vida a una persona. "Nadie debe ser asesinado por sus ideas", afirmó al referirse al caso de 'La China Polo'.

Magaly Medina rechaza el periodismo realizado por 'La China Polo'

Más allá de negar cualquier relación con el asesinato, Magaly Medina aprovechó su pronunciamiento para cuestionar el ejercicio periodístico de Susy Isabel Aponte Polo. La conductora señaló que tenía una opinión personal sobre la manera en que 'La China Polo' desarrollaba sus investigaciones y sostuvo que no podía identificarse con ese estilo de comunicación.

Según explicó Medina, un periodista debe ejercer su profesión con responsabilidad, especialmente cuando realiza acusaciones contra otras personas. Como ejemplo, cuestionó que se califique a alguien de "mafioso" o "corrupto" sin presentar pruebas que respalden esas afirmaciones.

“Yo creo que el periodismo se debe ejercer con responsabilidad. Cuando quieras decirle algo a alguien, llamarlo mafioso o corrupto, tienes que mostrar las pruebas”, sostuvo Magaly Medina.

La periodista también recordó que 'La China Polo' investigaba a distintas autoridades y funcionarios, entre ellos policías, fiscales y alcaldes. Sin embargo, afirmó que la comunicadora también concentró parte de su trabajo en buscar información sobre ella y su esposo, con acusaciones que, de acuerdo con su versión, no estaban sustentadas.