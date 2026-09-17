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Magaly Medina pone en aprietos a Edson Dávila y recuerda sus inicios en TV junto a Gisela Valcárcel

Magaly Medina puso sobre el tapete los inicios de Edson Dávila como bailarín en las producciones de Gisela Valcárcel y recordó cómo la popular conductora le abrió las puertas de la televisión con sus producciones.

Magaly Medina lanza una crítica a Edson Dávila / Foto: Composición LR / YouTube
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Magaly Medina retomó las declaraciones de Ethel Pozo acerca de los comentarios de Edson Dávila sobre su vínculo con Gisela Valcárcel. Tras la negativa del conductor de televisión con respecto a ser amadrinado por la 'reina de la televisión', la presentadora de 'Magaly TV La Firme' hizo un repaso por la trayectoria del conocido como 'Giselo', resaltando lo determinante que fue la 'señito' para que este se convirtiera en uno de los rostros vinculados al entretenimiento. 

El informe emitido en el programa resalta la primera aparición de Dávila en la pantalla chica, participando por 15 segundos como extra en la serie de Augusto Polo Campos en 2013. Asimismo, comenta su paso como bailarín dentro de GV Producciones, empresa a cargo de Gisela Valcárcel, donde inició bailando en el programa 'Dr. TV', hasta llegar a 'El gran show', reality conducido por la 'señito'. 

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Magaly Medina se planta frente a Alejandra Baigorria: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

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Según las fuentes de la presentadora, Dávila se ha vuelto conocido dentro del programa por imitar a Valcárcel, hasta que 'La Gise' le dio la 'patadita de la suerte', en otras palabras, lo amadrinó. Tras ese evento, el protagonista de la actual polémica se volvió coconductor de la 'señito' en su programa, ganándose el apodo de 'Giselo'. La nota de 'Magaly TV La Firme' resaltó que Dávila desde 2020 hasta este martes coconduce en 'América Hoy', programa producido por la empresa a cargo de la 'señito'. Sin contar las veces en las que ha participado en el podcast de la ahora figura mediática.

Magaly Medina da su opinión acerca de las actitudes de Edson Dávila

La conductora rechazó la declaración emitida por 'Giselo', expresando: "Cuidado, porque cuando uno no es agradecido, cuando uno no sabe valorar todo lo que algunas personas hicieron por nosotros en este camino duro y esforzado que es llegar a la televisión, bueno, pues la puede pasar mal, porque todo da vueltas en la vida siempre".

Asimismo, criticó las expresiones por las cuales es conocido el conductor, tales como 'Yo prefiero ser Judas, pero con plata'. Sobre esa declaración, Magaly invita a Dávila a la reflexión: "Pero ¿cuánto tiempo te puede durar esa plata?".

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