Rodrigo González arremete contra Medina, recordando que ella y su esposo están bajo investigación por su vínculo con Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Foto: Willax/ATV

Rodrigo González arremete contra Medina, recordando que ella y su esposo están bajo investigación por su vínculo con Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Foto: Willax/ATV

Magaly Medina cuestionó a ‘La China Polo’ durante su programa del lunes 21 de septiembre, pocos días después de la muerte de la periodista. Sus comentarios generaron la reacción de Rodrigo González, con quien la conductora ha mantenido diferencias públicas. El presentador criticó sus declaraciones y también hizo referencia a una investigación fiscal relacionada con Medina y a su esposo en el contexto del caso de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

"En momentos como estos, aparece la verdadera entraña y las bajezas de las personas. Muchos han tenido meses, incluso años, para defenderse y aclarar. Sin embargo, ¿quiénes pueden ser los personajes o las periodistas que ‘La China Polo’ evidenciaba? ¿A quién evidenciaba? A la mafia. ¿Quiénes son las que se incomodan? Los mafiosos, las mafiosas", expresó Rodrigo González, quien recientemente también pidió disculpas a Lourdes Sacín.

Rodrigo González enfurece contra Magaly Medina

En su programa del martes 22 de septiembre, Rodrigo González cuestionó los comentarios de Magaly Medina sobre ‘La China Polo’, quien fue asesinada el 19 de septiembre en Caraz. El conductor sostuvo que no correspondía referirse de esa manera a una persona que ya no podía responder públicamente y también recordó el fin de su amistad con la presentadora.

"En un momento en que la persona ya no está viva para poder defenderse, hay algunas que se creen vivas y atacan con bajezas, sin importarle su familia o lo que sus hijos puedan pensar o sentir. Yo le agradezco a mi padre todos los días de donde quiera que esté, quien me protege y me aleja a quien debo tener lejos de mi vida", manifestó en ‘Amor y fuego’.

Rodrigo González se refiere a investigación relacionada con Magaly Medina

Durante su pronunciamiento, González también hizo referencia a una investigación fiscal relacionada con Magaly Medina y cuestionó a su esposo en el contexto del caso de Andrés Hurtado, 'Chibolín'.

"Es realmente deleznable que alguien que ahora está siendo investigada, con un marido metido en la mafia de 'Chibolín' para pedir favores y que nunca tocó este tema, creyendo que la gente es tonta, viene ahora a minusvalorar el trabajo de alguien que la evidenció. Cuando crees que la gente no puede caer más bajo, todavía te pueden sorprender con más", sostuvo.