Magaly Medina no dudó en cuestionar el papel de 'La China Polo' como periodista en su programa del lunes 21 de septiembre, lo que generó que cientos de personas la criticaran por hablar de una persona fallecida. Uno de sus mayores detractores, Rodrigo González, también expresó su indignación contra su examiga.

Tras las críticas de Rodrigo González y otros usuarios de las redes sociales, Magaly Medina reapareció este martes 22 de septiembre luciendo un atuendo llamativo y bailando. “Ahora los odiadores van a decir por qué visto de rojo, por qué sigo bailando. ¿Cuántos años llevo bailando? Con dos pies izquierdos, pero sigo bailando”, manifestó entre carcajadas la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina y su firme mensaje a sus detractores

Magaly Medina, quien recibió una fuerte advertencia de Cristorata, no dudó en burlarse de sus detractores, quienes la han cuestionado por exponer el expediente policial de 'La China Polo'. “¿De cuándo acá yo le pregunto o le consulto a alguien qué debo decir y qué debo de hacer? ¿Cuándo debo de contestar y cuándo no? Bien desubicada la gente, ¿no?”, manifestó antes de recordar su trayectoria televisiva.

“29 años, soy un mueble más del mundo de la televisión, un mueble antiguo por cierto, pero bien conservado, buena madera, buen acabado. Ni el primer día que salí en televisión, le he consultado a alguien lo que debo decir o no debo decir. Cállense la boca aquellos que no tienen nada que hablar. Este programa se ha mantenido porque soy fiel a mí y a mis ideas. No soy fiel a las ideas del resto”, añadió orgullosa.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que quienes la critican, no tienen personalidad. “No soy un borreguito que sigue lo que los demás dicen. Yo nací para pastora, no para borrego, desde pequeñita. Por eso estoy acá y me mantendré acá hasta que yo quiera. No hasta que los demás quieran o los odiadores quieran. Habrá competencia, qué pena. Serán siempre los segundones, los tercerones, los últimos de la fila. Hay gente que quiere desaparecer a su competencia. Eso solo se da entre criminales, por cierto, porque en el mundo de la televisión, somos todos unos salvajes. Esta es una jungla, pero una jungla que tiene sus reglas y hay que respetarlas”, finalizó sobre el tema.