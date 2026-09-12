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Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, volvió a estar en el centro de la polémica tras declarar que Gisela Valcárcel “nunca fue su madrina”. La afirmación, hecha durante una entrevista para ‘Q’ Bochinche’ en el marco de la Teletón, generó reacciones en otras figuras de la televisión y usuarios en redes sociales, quienes lo acusaron de malagradecido.

El conductor de ‘América Hoy’ se refirió a la popular ‘Señito’ y a su hija Ethel Pozo en medio de la controversia por su ausencia en la Teletón y los rumores de tensiones con él. Dávila ya había sido señalado como “Judas” por no seguirlas a Panamericana TV, además de ser señalado de supuestamente influir, junto con Janet Barboza, en que ambas no participaran en el evento benéfico.

Edson Dávila niega que Gisela Valcárcel haya sido su madrina

Previo a su frase más comentada, Edson Dávila explicó que quería mantener el respeto hacia Gisela Valcárcel y que no deseaba que se hablara mal de él ni tampoco hacerlo de ella. Fue entonces cuando, al ser consultado directamente por un reportero sobre su “madrina”, respondió: “La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”. Con ello, buscó marcar distancia de ese tipo de cercanía con la ‘Señito’.

Mariella Zanetti, coconductora de ‘Q’ Bochinche’, reaccionó de inmediato a la entrevista. Aunque se pronunció con un tono hilarante, sus palabras dejaron claro que para ella Dávila no reconoció el aporte de Valcárcel a su carrera. “Qué feo que mi querida Gisela, la diva de la televisión, haya estado viendo y escuche de su ahijado, del hombre que ella creó, y le diga: ‘Nunca fue mi madrina’”. La actriz aseguró incluso que Edson solía llamar “madrina” a Valcárcel y “hermanita” a Ethel.

Kurt Villavicencio también cuestionó su actitud y sostuvo que lo correcto era agradecer públicamente a la ‘Señito’: “Creo que debió decir que sí por educación y gentileza. Uno tiene que ser agradecido. Ella le dio la oportunidad y le lanzó al estrellato”. El periodista recordó que gracias a la productora de Valcárcel, Dávila encontró un espacio para mostrar su talento en ‘El Gran Show’, donde su imitación de la conductora se convirtió en un fenómeno.

Las críticas se replicaron en plataformas digitales. Entre los comentarios se leía: “Como dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos”, “Mordió la mano que le dio de comer, así de simple” y “Hay que ser agradecido”. Otros, sin embargo, tomaron sus palabras de manera distinta. “Dijo: ‘Nunca fue mi madrina, pero sí quien me dio la oportunidad’. Bien mete candelas”, replicó otro usuario, sugiriendo que su intención fue malinterpretada.