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Mauricio Diez Canseco reaparece feliz junto Dailyn Curbelo tras ruptura con Aixa Sosa y advierte: “Siempre vamos a estar unidos”

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo presentaron a sus mellizos ante la prensa peruana y el empresario aclaró qué tipo de relación tiene con la madre de sus engreídos.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo presentan a sus mellizos y anuncian el 'Rústica Fest', un evento musical con grandes artistas en Arena 1. Foto: difusión
Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo presentan a sus mellizos y anuncian el 'Rústica Fest', un evento musical con grandes artistas en Arena 1. Foto: difusión
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¡Más unidos que nunca! Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo reaparecieron juntos este martes 22 de septiembre para presentar a sus mellizos frente a la prensa nacional. Asimismo, aprovecharon para anunciar el 'Rústica Fest', evento que se realizará el cinco y 6 de diciembre y que reunirá en un mismo escenario a Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, Son Tentación, Yahaira Plasencia, Armonía 10, Marisol, Pamela Franco, Suu Rabanal, Masiel Málaga, entre otros artistas.

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Durante la presentación de la primera edición del 'Rústica Fest', que se realizará en Arena 1 de la Costa Verde, el empresario también se refirió a su relación con Dailyn Curbelo, madre de sus mellizos, y señaló que ambos mantienen una relación cercana como padres y amigos.

“Con Dailyn siempre vamos a estar unidos por nuestros mellizos. Siempre la apoyo y ella también lo hace conmigo. Nuestros pequeños serán los padrinos del ‘Rústica Fest’. Somos padres, somos muy amigos, somos cómplices y siempre estoy detrás de sus proyectos”, comentó Mauricio Diez Canseco, quien debutó como productor teatral en Argentina.

Además, el popular 'Brad Pizza' adelantó que Dailyn Curbelo prepara un lanzamiento especial con un tema inédito para esas fechas; mientras que aclaró que mantiene una buena relación con su expareja Aixa Sosa, con quien ha trabajado en Argentina en proyectos vinculados al espectáculo.

El 'Rústica Fest' promete reunir a unos 17 mil asistentes, con 50 stands de gastronomía peruana y alrededor de 20 grupos musicales en un ambiente pensado para toda la familia.

El 'Rústica Fest' promete reunir a unos 17 mil asistentes, con 50 stands de gastronomía peruana y alrededor de 20 grupos musicales en un ambiente pensado para toda la familia. Foto: difusión

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Mauricio Diez Canseco anuncia el 'Rústica Fest' en Arena 1

Mauricio Diez Canseco, quien reveló que se puso el ‘rejuvchip’, anunció el lanzamiento de 'Rústica Fest', un nuevo evento que combinará música en vivo, gastronomía peruana y entretenimiento familiar. La cita será el cinco y 6 de diciembre en Arena 1, en San Miguel, donde se espera reunir a unas 17 mil personas durante las dos fechas.

“El próximo 5 y 6 de diciembre abrirá sus puertas ‘Rústica Fest’ para que el público disfrute de la buena gastronomía peruana y baile con las mejores orquestas y artistas del país. Será un espacio familiar donde esperamos convocar a unas 17 mil personas y con un costo accesible”, señaló el empresario.

Asimismo, Mauricio contó que el festival contará con 50 stands gastronómicos de diversos restaurantes y un escenario en el que se presentarán alrededor de 20 grupos y artistas musicales.

La propuesta también contempla actividades dirigidas a la infancia. El festival tendrá un área especial donde habrá 16 ponys, que ofrecerán paseos gratuitos para los más pequeños. “Queremos que sea un espacio familiar, donde puedan disfrutar tanto las personas adultas como la infancia”, agregó Diez Canseco.

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