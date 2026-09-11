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Novia modelo del hijo de Jefferson Farfán revela románticas fotos de ambos por su aniversario: “Gracias por hacerme tan feliz”

Adriano Farfán Klug, hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán, confirmó los rumores de las últimas semanas al revelar que mantiene una relación amorosa con la modelo Hillary Meza.

Hillary Meza se dedica al modelaje y tiene la misma edad que Adriano Farfán Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
Hillary Meza se dedica al modelaje y tiene la misma edad que Adriano Farfán Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
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Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse. El heredero de Jefferson Farfán y Melissa Klug, Adriano, de 18 años, reveló que mantiene una relación con la modelo Hillary Meza al celebrar juntos un mes más como pareja. Cabe recordar que ambos fueron vinculados luego de que el hijo del conductor de 'Enfocados' publicara una foto de la joven en sus redes sociales.

Ahora, tras confirmar su romance, ambos ya no tienen problemas en mostrarse juntos en Instagram. Por esa razón, la influencer compartió una serie de fotografías inéditas de ambos y le dedicó unas románticas palabras por su aniversario. "Gracias por hacerme tan feliz", escribió.

Adriano Farfán Klug y Hillary Meza. Foto: Instagram.

Adriano Farfán Klug y Hillary Meza. Foto: Instagram.

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Novia del heredero de Jefferson Farfán comparte inéditas fotos juntos

Hillary Meza compartió un collage de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en el que aparece muy cariñosa junto a Adriano Farfán Klug. En ellas, ambos aparecen abrazados y muy sonrientes, en un restaurante, mientras él la besa en un ascensor y ella toma la fotografía, además de una instantánea de ambos en la playa.

Junto a la publicación, se aprecia un romántico mensaje que ella le dedicó por cumplir un mes más como pareja. "Un mes más eligiéndonos. Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón", compartió la joven modelo, quien etiquetó a su novio. Él respondió al gesto con un emoji de carita enamorada y un corazón rojo. Todavía es un misterio la fecha en que ambos iniciaron su romance.

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¿Quién es Hillary Meza, novia del hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug?

Hillary Meza tiene 18 años, la misma edad que Adriano Farfán Klug. Según las imágenes que comparte en sus redes sociales, se dedica al modelaje y aparece recibiendo clases para desfilar en pasarela. Incluso, representó a su natal Huacho en el Miss Perú la Pre, donde recibió elogios por su belleza en sus redes sociales.

Por el momento, se desconoce cómo se lleva la joven con Jefferson Farfán y Melissa Klug. Sin embargo, sí se sabe que mantiene una buena relación con Gianella Marquina Klug, hermana de Adriano, ya que incluso fue invitada a su babyshower.

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