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Jefferson Farfán sorprendió al pronunciarse en pleno programa en vivo de Magaly Medina y exigirle a la conductora y a su abogado que se rectifiquen por haberlo señalado como presunto autor mediato de los mensajes extorsivos que recibió la periodista.

la 'Foquita' negó cualquier vínculo con las amenazas y advirtió que, de no retirar públicamente dichas afirmaciones, tomará las medidas correspondientes. En medio del comunicado del exfutbolista, la presentadora no se quedó callada y sorprendió al revelar información sobre el hombre a quien estaría relacionado el número telefónico desde el que recibió los mensajes.

Jefferson Farfán exige a Magaly Medina que se rectifique por acusaciones

Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para rechazar tajantemente las versiones que lo vinculan con las amenazas recibidas por Magaly Medina. El exfutbolista cuestionó que la conductora y su defensa hayan insinuado que él sería el autor mediato detrás de los mensajes extorsivos en los que se le exigía a la periodista el pago de un millón de dólares.

La polémica surgió luego de que la defensa de Medina señalara que únicamente Farfán y otras pocas personas tenían conocimiento de determinados datos relacionados con el juicio que posteriormente fueron mencionados por el sujeto que habría enviado los mensajes extorsivos. Ante ello, el exjugador de la selección peruana emitió un contundente comunicado para deslindar cualquier responsabilidad.

"Rechazo categóricamente cualquier vinculación de mi persona con las amenazas y mensajes extorsivos que la señora Medina dice haber recibido. Nunca he ordenado, coordinado ni participado, ni directa ni indirectamente, en acto alguno destinado a amenazarla, perseguirla o poner en riesgo su seguridad o la de su familia", manifestó Jefferson Farfán.

Asimismo, el exfutbolista pidió a Magaly Medina que retire públicamente las afirmaciones que lo relacionan con los mensajes amenazantes y dejó claro que, si esto no ocurre, evaluará tomar las acciones correspondientes.

Magaly Medina revela información sobre el número desde el que recibió los mensajes

El pronunciamiento de Jefferson Farfán ocurrió aproximadamente a las 10.00 p. m., pocos minutos después de que comenzara una nueva edición de 'Magaly TV: La Firme'. Sin embargo, lejos de continuar cuestionando al exfutbolista, Magaly Medina sorprendió al abordar directamente la procedencia del número telefónico desde el que recibió los mensajes extorsivos.

La conductora explicó que algunos de sus seguidores realizaron una investigación por su cuenta y lograron determinar a nombre de quién estaría registrado el número utilizado para enviarle uno de los mensajes. No obstante, aclaró que esta información no permite establecer si la persona identificada es realmente quien utilizó el teléfono.

"Nosotros tenemos, eh, tantos, eh, seguidores, eh, que nos han proporcionado esta investigación que han hecho por su cuenta. Una investigación rapidísima que ha determinado que el número del que a mí se me mandó este mensaje le pertenece, ahí está, a una persona que no sabemos si es la dueña del teléfono o si se lo robaron o si se lo clonaron", explicó la presentadora.

Durante el programa, Medina mostró una captura obtenida de Osiptel en la que aparecían los datos de la persona a la que estaría registrado el número, así como su fotografía. El rostro del hombre fue mostrado con los ojos cubiertos. La conductora no reveló su nombre ni otros datos personales, aunque sí indicó el lugar al que estaría asociado el teléfono.

"Miren ustedes que no estamos nada alejados de la realidad. Vive en Trujillo. Vive en Trujillo. El celular del que me escribieron es de Trujillo. De Trujillo", afirmó Magaly Medina.

Magaly Medina compara las amenazas con mensajes recibidos por Engerberth Tapia

La conductora también relacionó el estilo de los mensajes que recibió con las amenazas que anteriormente habría recibido el cantante Engerberth Tapia. Medina explicó que, al analizar la forma en que fueron redactadas las comunicaciones, encontró similitudes en el tono utilizado por quienes enviaron ambos mensajes.

"Pero lo que nos asombra es que las amenazas que él recibía, esta amenaza, era hecha en un tono peculiar, un tono de buenas maneras, educación, que caracteriza algunas bandas que ya han sido identificadas por todos, casi la mayoría sabe", sostuvo la periodista.

De esta manera, con la información expuesta durante el programa, la identidad de la persona relacionada con el número telefónico apunta a Trujillo, mientras que Jefferson Farfán no residiría en dicha ciudad. Sin embargo, la procedencia o titularidad de un número telefónico, por sí sola, no determina quién envió los mensajes ni quién estaría detrás de las amenazas.