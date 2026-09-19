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Espectáculos

Kingteka podría afrontar hasta 8 años de cárcel tras disparar a un gallinazo durante un streaming

Kingteka desata polémica tras disparar contra un gallinazo durante una transmisión en vivo. Tras denuncias de la ciudadanía, Serfor evalúa las posibles sanciones contra el streamer peruano.

Kingteka podría obtener sanciones por afectar a la fauna silvestre. /Foto: Composición LR / kick
Kingteka podría obtener sanciones por afectar a la fauna silvestre. /Foto: Composición LR / kick
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El streamer peruano Kingteka, identificado como Abraham Steve Canez Gil, generó indignación tras haber disparado a un gallinazo durante una transmisión en vivo. El suceso fue compartido por usuarios, hasta ser divulgado por 'El chico de las noticias, quien amplificó el alcance  del hecho y generó el llamado del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con el fin de pedir sanciones contra el streamer. 

Serfor comunicó que este acto podría ser sancionado como delito contra la fauna protegida silvestre y contempla una pena desde los 3 hasta los 8 años de cárcel. Por la vía administrativa, debido a la infracción por abatir un espécimen de fauna silvestre sin autorización, Abraham Steve Canez Gil tendría que pagar de 10 UIT hasta 5000 UIT, de acuerdo a la gravedad del caso. 

Según la página de 'El chico de las noticias', un usuario reportó el hecho, señalando: "En el video se aprecia como el streamer Kingteka dispara intencionalmente contra un ave protegida, un acto que constituye maltrato animal y un delito ambiental". Asimismo, diversas plataformas comunitarias denunciaron el hecho, expresando: "No es gracioso atacar a un animal que simplemente se paró un momento a descansar. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto de inmediato". 

Puedes ver

Serfor denuncia al streamer 'Kingteka' ante la Fiscalía y la PNP tras matar a un gallinazo en transmisión en vivo

lr.pe

Serfor se pronuncia ante el caso protagonizado por Kingteca 

Durante el programa 'Magaly TV: La Firme', un especialista perteneciente a Serfor mencionó que la institución recibió alrededor de 23 denuncias luego de la difusión del video. También resaltó los comentarios de burla que hizo el streamer tras acabar con la vida del animal: "Kingteka hizo mofa de la captura y abatimiento del animal, lo cual constituye también un tema de maltrato animal en nuestro país. Esto es un delito contra la fauna silvestre". 

Sobre la apertura de una investigación, la Policía Ecológica, la fiscalía especializada o Serfor aún no ha emitido un comunicado oficial. Pese a ello, ciudadanos difunden el video con la infracción a la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, normativa que sanciona los actos de crueldad y maltrato contra animales en el país.

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