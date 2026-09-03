HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Rafael Cardozo deja en shock al hablar sobre la boda de Cachaza: "Una persona con la que..."

Rafael Cardozo reveló qué siente sobre el próximo matrimonio de Carol Reali con André Bankoff.

Rafael y Cachaza
Rafael y Cachaza
Escuchar
Resumen
Compartir

Rafael Cardozo se refirió al próximo matrimonio de su expareja Carol Reali, conocida como 'Cachaza', quien contraerá nupcias con el actor brasileño André Bankoff.

El exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que no está al tanto de los detalles de la boda, pues afirmó que no mantiene ningún tipo de comunicación con la influencer desde que terminaron su relación.

PUEDES VER: Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla y expone mensajes que le envió: "Estaba bien alegrón"

lr.pe

Durante una entrevista con 'Amor y fuego', Cardozo explicó que ya han pasado cerca de cuatro años desde el fin de su romance y que actualmente se encuentra enfocado en su propia vida.

"Ninguno, ninguno, una persona con la que no tengo ningún contacto hace cuatro años. Yo también estoy rehaciendo mi vida y bien bonita, yo creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida", manifestó al ser consultado sobre qué sentimiento le generaba el próximo matrimonio de Cachaza.

El brasileño también recordó que decidió mantener silencio luego de la separación y evitar pronunciarse sobre los problemas que pudieron existir entre ambos. Según explicó, nunca estuvo de acuerdo con que las exparejas expongan públicamente sus conflictos.

"Yo no pienso nada (sobre Cachaza), siempre me quedé calladito. Nunca fui en contra, el hombre siempre se lleva la culpa. Caballero, yo estoy en contra de las parejas que salen a ventilar sus problemas... yo no hago eso, prefiero quedarme con toda la culpa", sostuvo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carol Reali hace importante anuncio sobre su boda con André Bankoff tras quedar embarazada: "La fecha de nuestro matrimonio..."

Carol Reali hace importante anuncio sobre su boda con André Bankoff tras quedar embarazada: "La fecha de nuestro matrimonio..."

LEER MÁS
Rafael Cardozo marca distancia de Cachaza y revela que nunca planeó formar una familia con la brasileña: "No lo hablamos"

Rafael Cardozo marca distancia de Cachaza y revela que nunca planeó formar una familia con la brasileña: "No lo hablamos"

LEER MÁS
¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025