Rafael Cardozo deja en shock al hablar sobre la boda de Cachaza: "Una persona con la que..."

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Rafael Cardozo se refirió al próximo matrimonio de su expareja Carol Reali, conocida como 'Cachaza', quien contraerá nupcias con el actor brasileño André Bankoff.

El exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que no está al tanto de los detalles de la boda, pues afirmó que no mantiene ningún tipo de comunicación con la influencer desde que terminaron su relación.

Durante una entrevista con 'Amor y fuego', Cardozo explicó que ya han pasado cerca de cuatro años desde el fin de su romance y que actualmente se encuentra enfocado en su propia vida.

"Ninguno, ninguno, una persona con la que no tengo ningún contacto hace cuatro años. Yo también estoy rehaciendo mi vida y bien bonita, yo creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida", manifestó al ser consultado sobre qué sentimiento le generaba el próximo matrimonio de Cachaza.

El brasileño también recordó que decidió mantener silencio luego de la separación y evitar pronunciarse sobre los problemas que pudieron existir entre ambos. Según explicó, nunca estuvo de acuerdo con que las exparejas expongan públicamente sus conflictos.

"Yo no pienso nada (sobre Cachaza), siempre me quedé calladito. Nunca fui en contra, el hombre siempre se lleva la culpa. Caballero, yo estoy en contra de las parejas que salen a ventilar sus problemas... yo no hago eso, prefiero quedarme con toda la culpa", sostuvo.