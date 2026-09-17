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Camila, hija mayor de Christian Domínguez, le dice de todo a Pamela Franco tras polémica con su madre: “Me demostraron cosas distintas”

La hija mayor de Christian Domínguez decidió pronunciarse sobre el distanciamiento entre su madre, Melanie Martínez, y Pamela Franco.

Melanie Martínez tiene 17 años y ya ha representado al Perú en certámenes de belleza. Foto: Composición LR/Instagram.
Melanie Martínez tiene 17 años y ya ha representado al Perú en certámenes de belleza. Foto: Composición LR/Instagram.
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Camila Domínguez se pronunció sobre la polémica que enfrenta su madre, Melanie Martínez, con Pamela Franco, quienes se encuentran enemistadas. La hija mayor de Christian Domínguez marcó distancia de la cantante y aseguró que prefiere no hablar de personas que, según sus propias palabras, "con el tiempo me demostraron cosas distintas".

Las declaraciones de la joven influencer se producen en medio del distanciamiento entre Melanie y Pamela, quienes en los últimos días han intercambiado declaraciones públicas.

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Camila Domínguez habla fuerte de Pamela Franco

Consultada sobre la controversia, Camila Domínguez evitó mencionar el nombre de Pamela Franco y señaló que prefería guardar sus opiniones, aunque dejó varios dardos en su mensaje. "No voy a hablar de personas que no me importan o que no son significativas en mi vida, se podría decir (…) y que con el tiempo me demostraron cosas distintas", expresó la joven en sus redes sociales.

Aunque sus palabras no incluyen una acusación específica contra la expareja de su padre, sus declaraciones evidenciaron un cambio en la manera en que se refiere a la cantante. Esto llamó la atención debido a que anteriormente Camila había tenido gestos de cercanía con Pamela Franco y con su hermana menor, hija de la cantante y Christian Domínguez.

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Camila Domínguez señala que el conflicto debe resolverlo su madre

Camila Domínguez también sostuvo que la polémica entre Melanie Martínez y Pamela Franco corresponde a los adultos involucrados. "Ese tema lo tiene que solucionar mi mamá y no es un tema en el que yo me tenga que meter porque, al final, cada persona tiene su propia perspectiva del asunto", manifestó.

Asimismo, cuestionó que los usuarios formen una opinión sobre la controversia únicamente a partir de lo que observan en redes sociales. Según explicó, existen situaciones que el público desconoce y que podrían hacer que las personas tengan una percepción diferente si hubieran vivido esos hechos directamente.

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