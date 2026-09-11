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Laura Spoya revela el fuerte motivo de su ruptura con Sebastián Gálvez y confiesa si le fue infiel: "Intentando salir adelante"

La modelo Laura Spoya habló sin reservas sobre el final de su relación con Sebastián Gálvez, romance que se hizo público hace apenas unas semanas. Además, descartó con firmeza una reconciliación.

Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Sebastián Gálvez el 10 de septiembre en 'La Manada Galáctica'.
Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Sebastián Gálvez el 10 de septiembre en 'La Manada Galáctica'. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram
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Laura Spoya decidió hablar sin rodeos sobre el final de su relación con Sebastián Gálvez, el hijo del alcalde de Jesús María, Alberto Gálvez Olivares. La noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores, pues el romance había sido confirmado públicamente hace pocas semanas tras varios meses de rumores.

Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la modelo y exreina de belleza explicó que la decisión de terminar se dio en buenos términos, aunque marcada por diferencias que hicieron imposible que continuaran juntos.

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La ex Miss Perú señaló que las prioridades de ambos no coincidían, lo que la llevó a dar un paso al costado. “No tengo que dar muchos pormenores de lo que pasó dentro de la relación, pero le deseo lo mejor, que le vaya bien. Mis temas de prioridades eran un poco distintos”, expresó, dejando claro que la ruptura no estuvo motivada por conflictos mayores.

Respecto a la diferencia de edad con el joven de 29 años, Laura Spoya descartó que haya sido un factor determinante. “Cinco o seis años no es una brecha tan amplia, generacional. Le pusieron su título de ‘chibolo’, pero nada que ver. Es un chico muy trabajador. Es un chico que siempre ha sido muy movido para hacer cosas de trabajo. Creo que, como lo han catalogado en la prensa, no es ni el 1%”, afirmó, defendiendo la imagen de su expareja.

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La conductora del pódcast ‘La Manada Galáctica’ también cerró cualquier posibilidad de reconciliación. “No. Yo, cuando termino mis relaciones, no regreso porque es algo personal, algo mío, mis no negociables. Si lo veo en algún momento, lo saludaremos, pero no tengo el mismo grupo de amigos”, indicó, mostrando firmeza en su decisión.

Finalmente, la presentadora respondió a la pregunta sobre una posible infidelidad y lo descartó tajantemente. “No, para nada, cero. Creo que han sido diferencias en general. Yo ahorita estoy enfocada en mí, haciendo otras cosas, generando contenido. Estoy viendo en macro mi futuro e intentando salir adelante en muchas cuestiones de mi vida, y no hay tiempo en el amor”, concluyó, dejando ver que su prioridad es su crecimiento personal y profesional.

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