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Mónica Adaro, reconocida figura de Chollywood, generó gran consternación al revelar que sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos, país donde reside desde hace casi tres décadas. La exvedette, que alcanzó gran popularidad en la década de 1990 por su participación en programas de humor como ‘Risas y Salsa’, fue impactada mientras conducía su auto por un sujeto que, según declaró, se encontraba en estado de ebriedad.

El incidente la dejó atrapada en el vehículo y le ocasionó severas lesiones en las piernas, incluyendo fracturas en ambos tobillos. Por ello, no podrá caminar durante al menos seis meses. En conversación con la prensa, la también exbailarina afirmó que incluso llegó a “ver la luz” a raíz del siniestro, lo que refleja la gravedad de la experiencia.

Mónica Adaro sufrió grave accidente automovilístico

Según relató Mónica Adaro, el hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre en Stockton, ciudad ubicada a dos horas y media de su residencia en California, cuando el conductor ebrio chocó frontalmente contra su vehículo. “Un hombre, ebrio, me chocó de frente y yo quedé atrapada en mi auto. Aún estoy en el Hospital San Joaquín General; la próxima semana me transfieren al San José. Me operaron; tuve fractura y reconstrucción de mis tobillos. Voy a usar silla de ruedas, no puedo caminar”, declaró a Trome.

La exvedette precisó que actualmente requiere cuidados intensivos y que su recuperación dependerá de la terapia. “Tengo enfermeras para la medicina y cuidado intensivo. Me han dicho que posiblemente empiece a caminar en seis meses; depende de la terapia y cómo evolucione. Mi auto fue pérdida total”, agregó.

Adaro aseguró que el responsable del accidente ya se encuentra bajo custodia y reiteró la dramática experiencia que vivió. “Esa bestia estaba borracha y conducía un Dodge Challenger; venía a velocidad. Ya lo arrestaron. La verdad, pasé por el túnel y sí, vi la luz. Felizmente, he salido con vida y me estaré recuperando poco a poco. Doy gracias a Dios por protegerme y continuar viva. Siempre cuento con la ayuda de mi hijo, el apoyo de mi mamá y todas las personas bellas que me quieren”, manifestó.

Asimismo, indicó que su abogado trabaja en una posible indemnización, ya que no podrá retomar sus actividades laborales durante un año. “Truncó mis planes laborales, familiares y mi estilo de vida se han convertido en descanso físico permanente”, precisó.

Al profundizar en el impacto, reveló que sufrió un colapso al ser rescatada y que actualmente recibe un potente analgésico opioide para sobrellevar el dolor. “Después que me sacaron del auto, me desmayé. Quedé atrapada y no se podían abrir; las puertas estaban atoradas. Entre varios abrieron y mi auto estaba lleno de humo; no podía respirar. Fue una horrible experiencia, muy traumatizante (…). Me ponen morfina para calmar el dolor y dormir”, sentenció.