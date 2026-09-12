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La influencer Mafer Neyra vivió uno de los días más importantes de su vida al contraer matrimonio con Ernesto Cabieses, su pareja desde hace cinco años. La ceremonia civil se realizó en Lima y reunió a familiares, amigos e invitados del medio artístico, quienes fueron testigos de un enlace que reflejó la solidez de la relación.

El matrimonio de Neyra llega tras una etapa marcada por su pasado mediático junto a Hugo García, con quien mantuvo una relación de 6 años antes de iniciar su historia de amor con el empresario, a quien conocía desde pequeña.

Mafer Neyra se casa con Ernesto Cabieses

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando la novia manifestó sus votos matrimoniales, que sorprendieron por la carga de recuerdos y sentimientos. Al leerlos frente a su esposo y los invitados, Neyra comenzó diciendo:

"El primer pensamiento que se me vino a la mente fue: ‘Qué suerte el día que nuestros papás decidieron tener casas en Canarias’. Porque como todos aquí deben saber, fue ahí donde nos conocimos cuando éramos unos niños".

La influencer recordó que desde temprana edad conoció al hombre que se convertiría en su cónyuge. "Quién diría que desde los 12 años conocería al amor de mi vida y futuro esposo. Y realmente no me extraña porque desde que te vi por primera vez no saliste más de mis pensamientos".

En sus palabras, Neyra evocó la imagen de aquel niño que la marcó desde el inicio.

"Quién diría que ese niñito tan educado, que saludaba desde chiquitito a todos, a todos los adultos en la playa, con una mano firme y una vocecita que decía: ‘Hola, ¿qué tal? Ernesto Cabieses’", agregó.

La novia explicó que incluso sus padres quedaron impresionados por la actitud del joven: "Hasta el día de hoy mis papás me repiten que lo primero que pensaron fue: ‘Pero qué lindo este niño, qué educado. Era el único que se paraba a saludar así, cuando todos los demás entraban en la casa y se olvidaban de saludar’".

Finalmente, Neyra cerró sus votos con un reconocimiento a sus suegros. "Tengo que agradecer a mis suegros por tener a mi lado a un hombre tan respetuoso y educado", sentenció. Sus palabras fueron recibidas con emoción por los asistentes, quienes destacaron la sinceridad y el tono romántico de la declaración.

Un enlace que marca etapa

La boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses simboliza el inicio de una nueva etapa para la pareja, que consolidó su relación tras cinco años de noviazgo. El evento fue descrito como íntimo y emotivo, con detalles que reflejaron la personalidad de ambos.

El detalle que más llamó la atención fueron los votos de Neyra, no solo por la carga emocional, sino por los recuerdos que compartió en plena ceremonia. Muchos interpretaron sus palabras como una confesión de que siempre tuvo presente a su hoy esposo, incluso en etapas anteriores de su vida, como la relación que mantuvo con Hugo García, exchico reality que también atraviesa un momento feliz junto a la venezolana Isabella Ladera, con quien acaba de recibir a su primer hijo en julio de 2026.