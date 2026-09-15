Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina tras archivo de su denuncia y lanza advertencia: "Hasta las últimas consecuencias"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de conocerse que el Poder Judicial declaró improcedente la acción legal que presentó contra Magaly Medina. A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó un extenso comunicado en el que confirmó que no dará por terminado el enfrentamiento legal y reveló que la decisión judicial ya fue apelada.

La exchica reality también respondió a la celebración de la conductora de Magaly TV, La Firme y sostuvo que todavía sería prematuro considerar como definitivo el resultado obtenido en esta etapa del proceso.

Alejandra Baigorria confirma que resolución contra Magaly Medina ya fue apelada

En su pronunciamiento, Alejandra Baigorria dejó en claro que continuará recurriendo a las vías legales. Según señaló, la resolución que declaró improcedente su denuncia puede ser revisada por una instancia superior y afirmó que su defensa ya presentó la correspondiente apelación.

“La resolución que ha declarado improcedente mi denuncia es apelable y ya ha sido apelada. Cantar victoria ahora puede resultar muy temprano, anticipado y erróneo”, escribió.

Alejandra Baigorria apelará decisión del Poder Judicial sobre denuncia contra Magaly Medina.

Asimismo, Baigorria hizo referencia a otros procesos que Magaly Medina ha enfrentado y dejó entrever que espera que el resultado pueda cambiar conforme avance el procedimiento.

“Varios de los procesos en los que el resultado ha sido adverso a la Sra. Medina, empezaron igual y terminaron mal para ella”, sostuvo en otra parte de su comunicado.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre continuar su enfrentamiento legal con Magaly?

Alejandra Baigorria aseguró que está preparada para continuar con el proceso pese a las dificultades que, según ella, implica enfrentarse judicialmente a la periodista de ATV.

“Yo tengo plena conciencia de lo difícil que es litigar con quien cree tener ‘todo bajo control’, pero tengo la fuerza, paciencia y aguante suficiente, para ir para adelante contra viento y marea”, expresó.

Además, descartó la posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento con Medina: “Conmigo no hay acuerdo conciliatorio posible; iré hasta las últimas consecuencias”.

Finalmente, la empresaria lanzó un contundente mensaje luego de que se conociera el archivo inicial de su acción legal y aseguró que la disputa todavía está lejos de concluir.

“No tengo problema en que hoy baile, disfrute y goce con un triunfo que al final será pírrico (...) Esto apenas empieza”, manifestó. Al cierre de su publicación agregó: “Y también está la justicia divina, eso no lo olvide nunca”.