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Mark Vito reaparece desde la cama de un hospital junto a la madre de su novia, Leslie Echevarría: ¿qué pasó?

El influencer Mark Vito fue grabado con la cabeza vendada y muy afectado por una situación que explicó en un video publicado en TikTok.  

Mark Vito mantiene una relación con la empresaria huancaína Leslie Echevarría. Foto: Composición LR/Instagram.
Mark Vito mantiene una relación con la empresaria huancaína Leslie Echevarría. Foto: Composición LR/Instagram.
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Mark Vito volvió a aparecer públicamente luego de haber asistido a la toma de mando de su exesposa, Keiko Fujimori. Esta vez, el influencer llamó la atención de sus seguidores al mostrarse en una situación inesperada durante la grabación de un video para sus redes sociales.

En las imágenes, el extranjero aparece recostado en una cama de hospital y con la cabeza cubierta por vendas. El tiktoker estuvo acompañado por la madre de su pareja, Leslie Echevarría, mientras se le veía muy afectado, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.

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Mark Vito aparece internado en cama de hospital

Mark Vito sorprendió a sus seguidores al protagonizar una particular escena. El exesposo de Keiko Fujimori dejó de lado los habituales contenidos de entretenimiento que comparte en redes y apareció recostado en una cama de hospital, con la cabeza cubierta de vendas y acompañado por la madre de Leslie Echevarría.

Allí el influencer aseguró encontrarse en sus últimos momentos de vida y decidió hacer una confesión antes de irse con Diosito. Entre lágrimas, le contó a su suegra que había engañado a su hija con dos profesores de su empresa dedicada a la enseñanza de idiomas.

"Necesito confesarte que engañé a tu hija con dos profesores de su empresa que enseña idiomas de 60 céntimos, lo siento. Yo no quería hacerle daño", declaró.

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Suegra de Mark Vito le confiesa que lo ‘envenenó’

La escena dio un giro inesperado cuando la suegra de Mark Vito tomó la palabra después de escuchar su confesión. La mujer, quien hasta ese momento aparentaba estar preocupada por el estado del influencer, terminó revelando que conocía lo ocurrido y que incluso había tomado una drástica decisión.

"Mark, no te preocupes, yo ya lo sabía. ¿Quién crees que te puso veneno en tu comida?", le respondió, según se observa en el video. Acto seguido, el tiktoker simuló descompensarse y tener dificultades para respirar, mientras la mujer abandonaba el lugar.

El peculiar momento provocó diversas reacciones en redes sociales. Aunque todo forma parte de una producción publicitaria, algunos usuarios inicialmente se preguntaron si la aparición de Mark Vito en una cama de hospital estaba relacionada con un problema real de salud. La escena, finalmente, corresponde al contenido promocional difundido en sus redes sociales.

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