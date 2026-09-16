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Korina Rivadeneira vive aterradora madrugada junto a sus hijos y sin Mario Hart: “Llorando”

La venezolana Korina Rivadeneira atravesó momentos de terror junto a sus dos hijos y compartió los detalles de lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tuvieron una relación de más de 10 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Korina Rivadeneira y Mario Hart tuvieron una relación de más de 10 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Korina Rivadeneira pasó un difícil momento familiar durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre. La modelo venezolana contó que se vio obligada a levantarse a altas horas de la noche para permanecer junto a sus dos hijos y tranquilizarlos luego de que ambos tuvieran pesadillas.

La situación se complicó también debido a que Mario Hart, padre de los niños, no se encontraba presente. El piloto recientemente anunció el fin de su relación con la influencer. A través de sus historias en Instagram, Korina narró que su hija se despertó muy asustada tras tener una pesadilla relacionada con uno de sus grandes miedos.

"Hoy estamos despiertos desde las 3.00 a. m. Lara tuvo una pesadilla terrible con uno de sus mayores miedos: los Labubu y squishies. En el sueño apareció uno gigante y despertó temblando y llorando desconsoladamente", escribió la conductora de televisión.

Publicación de Korina Rivadeneira sobre el dificil momento que vivió junto a sus hijos. Foto: Instagram.

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Korina Rivadeneira dejó de dormir para tranquilizar a sus hijos

Sin embargo, la preocupación no terminó allí. Minutos después, Marito, su otro hijo con Mario Hart, también se despertó afectado por la intranquilidad y el miedo de su hermanita. Por esa razón, la venezolana dejó de dormir y permaneció durante varias horas junto a sus pequeños hasta que recuperaran la calma.

"Marito también se despertó y terminó contagiándose del miedo. Así que ahí estábamos los tres, intentando volver a sentirnos seguros", compartió la modelo de 34 años. Además, con el objetivo de tranquilizarlos, decidió explicarles a sus hijos que todo lo que habían visto durante sus sueños no había ocurrido en la realidad.

"La escuché. Le expliqué bien que las pesadillas pueden sentirse muy reales, pero que no están sucediendo de verdad. La abracé, rezamos juntos, les hablé con calma, le conté historias, traté de llevar sus pensamientos hacia recuerdos bonitos", narró Korina Rivadeneira.

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Korina Rivadeneira expone audios de sus hijos

Korina Rivadeneira también compartió en sus historias de Instagram audios en los que sus hijos narraban lo que habían soñado. Con ello, la modelo mostró algunos detalles del difícil momento que vivieron durante la madrugada.

Finalmente, cuando las cosas se calmaron, la modelo expresó que, junto a sus dos hijos, intentaron conciliar nuevamente el sueño.

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