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Juez rechaza demanda de Alejandra Baigorria en contra de Magaly Medina y ordena su archivamiento: "Con sólidos argumentos"

Alejandra Baigorria sí demandó a Magaly Medina tras el ampay de Said Palao, pero la acción legal fue rechazada y el juez ordenó su “inmediato archivamiento”, según programa de la 'Urraca'.

El programa de Magaly Medina reveló en su avance algunos detalles sobre la demanda de Alejandra Baigorria.
El programa de Magaly Medina reveló en su avance algunos detalles sobre la demanda de Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Alejandra Baigorria sí llevó a los tribunales a Magaly Medina, pero su recurso fue rechazado. La revelación no vino de terceros, sino del propio programa de la periodista, que en un avance de su emisión del martes 17 de septiembre por ATV confirmó que la empresaria presentó la demanda contra la ‘Urraca’ y adelantó además el resultado del proceso.

Lo que hasta entonces parecía solo una amenaza pública de Baigorria tras el ampay de su esposo Said Palao terminó convertido en una acción legal. Sin embargo, la Justicia desestimó el caso en su totalidad, según lo expuesto en el espacio televisivo.

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“Con sólidos argumentos, juez rechaza demanda de Alejandra Baigorria en contra de Magaly Medina”, anunció el adelanto de ‘Magaly TV, La Firme’ en un video difundido en redes sociales. El anuncio no tardó en generar reacciones entre el público que sigue el enfrentamiento entre Baigorria y la ‘Urraca’, luego de que la periodista expusiera el ampay de Said Palao, captado en una fiesta con Mario Irivarren y varias mujeres en un yate en Argentina.

De acuerdo con el programa de ATV, la Justicia ordenó el “inmediato archivamiento” del caso, sin entrar en más detalles sobre la acusación puntual de la empresaria. La popular ‘Gringa de Gamarra’ ya había mostrado su disposición a defenderse pero no de los comentarios de la periodista sobre su vida personal, sino ante lo que consideraba un perjuicio directo hacia sus negocios.

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Recordamos que, tras los rumores de crisis en su relación con Said Palao, que luego dieron paso a señales de reconciliación, Baigorria se quebró en público y acusó a Medina de haber afectado directamente sus actividades empresariales. “Que se metan con mi negocio no lo voy a permitir”, declaró en el aeropuerto de Lima al regresar de un viaje.

En otra entrevista, concedida al podcast coconducido por su expareja Mario Hart, la exchica reality reafirmó su decisión de no pasar por alto los comentarios de la conductora sobre sus actividades empresariales, a quien señaló de atacarla desde hace más de una década. “Ya me cansé. Se metió con mi negocio; fue lo peor que pudo hacer. Ahí sí firmó su sentencia conmigo. Yo puedo ser muy tranquila, pero llega un momento de mi vida en que ya no. Fue con Agarra tu Gringa. Ella minimizó mi trabajo. Prácticamente, dijo que yo engañaba con ese negocio, que mi obra social iba a ser con el 1% de las ganancias. Lo afirmó”, manifestó.

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