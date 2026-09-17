López Aliaga se contradice: anuncia marchas contra Fujimori pese a reitar su respaldo al Gobierno

Rafael López Aliaga anunció este jueves que convocará marchas, desde el 1 de enero del próximo año, para presionar al Gobierno de Keiko Fujimori a aprobar su agenda contra la criminalidad. El anuncio contradice su postura de la semana pasada, cuando aseguró que no buscaba debilitar a una administración con poco más de 40 días en el poder. "Para cada ley que estoy hablando, marcha, marcha. Voy a estar 'jode y jode' hasta que salga", declaró el dirigente durante un acto partidario en Breña.

López Aliaga hizo el anuncio en medio de su campaña como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular. El excandidato presidencial resaltó que su partido cuenta con representación en el Congreso bicameral y usó este argumento como presión.

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Entre las propuestas que exige aprobar figura la cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores y funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. También planteó que los serenos de Lima porten armas de fuego. "Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten", sostuvo.

López Aliaga propuso además combatir el mercado de celulares robados. Pidió que las empresas operadoras bloqueen los equipos denunciados como sustraídos en un plazo de 24 horas, bajo sanción para las que incumplan la medida. "El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda", dijo el líder de Renovación Popular, que ya presentó una iniciativa legislativa sobre el tema.

Pese al tono de presión, el dirigente evitó romper con Fujimori. La semana pasada calificó sus críticas de "constructivas" y negó que buscara perjudicar a la actual mandataria. Esta vez fue más lejos en el reclamo: "Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente", declaró, sin dejar de insistir en que "no le debo nada a nadie".