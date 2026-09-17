Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

López Aliaga se contradice: anuncia marchas contra Fujimori pese a reitar su respaldo al Gobierno

El líder de Renovación Popular advirtió este jueves que movilizará a sus simpatizantes si el Gobierno no aprueba sus leyes de seguridad, pese a que la semana pasada descartó "petardear" a la mandataria

López Aliaga indicó que convocará marchas en contra de Fujimori desde el 1 de enero. Foto: composición LR
López Aliaga indicó que convocará marchas en contra de Fujimori desde el 1 de enero. Foto: composición LR
google iconLa República en Google

Rafael López Aliaga anunció este jueves que convocará marchas, desde el 1 de enero del próximo año, para presionar al Gobierno de Keiko Fujimori a aprobar su agenda contra la criminalidad. El anuncio contradice su postura de la semana pasada, cuando aseguró que no buscaba debilitar a una administración con poco más de 40 días en el poder. "Para cada ley que estoy hablando, marcha, marcha. Voy a estar 'jode y jode' hasta que salga", declaró el dirigente durante un acto partidario en Breña.

López Aliaga hizo el anuncio en medio de su campaña como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular. El excandidato presidencial resaltó que su partido cuenta con representación en el Congreso bicameral y usó este argumento como presión.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

"Estas cifras no son h....": Diputado Jesús Pérez lanza insulto a ministro Astudillo y este se retira del hemiciclo

lr.pe

Entre las propuestas que exige aprobar figura la cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores y funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. También planteó que los serenos de Lima porten armas de fuego. "Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten", sostuvo.

López Aliaga propuso además combatir el mercado de celulares robados. Pidió que las empresas operadoras bloqueen los equipos denunciados como sustraídos en un plazo de 24 horas, bajo sanción para las que incumplan la medida. "El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda", dijo el líder de Renovación Popular, que ya presentó una iniciativa legislativa sobre el tema.

Pese al tono de presión, el dirigente evitó romper con Fujimori. La semana pasada calificó sus críticas de "constructivas" y negó que buscara perjudicar a la actual mandataria. Esta vez fue más lejos en el reclamo: "Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente", declaró, sin dejar de insistir en que "no le debo nada a nadie".

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Aliaga se contradice: anuncia marchas contra Fujimori pese a reitar su respaldo al Gobierno

Cienciano le dice adiós a la Copa Sudamericana: cayó goleado 3-0 ante Montevideo City Torque y quedó eliminado de la competición

El punto más caliente del Perú: esta emblemática localidad del norte rozó los 40°C por El Niño Costero

Política

Marco Vinelli sostiene que promesas de campaña van a demorar por falta de facultades

Detectan pagos indebidos y perjuicio de más de S/ 18 millones en el IPD por los Juegos Bolivarianos 2025

Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Aliaga se contradice: anuncia marchas contra Fujimori pese a reitar su respaldo al Gobierno

Marco Vinelli sostiene que promesas de campaña van a demorar por falta de facultades

Detectan pagos indebidos y perjuicio de más de S/ 18 millones en el IPD por los Juegos Bolivarianos 2025