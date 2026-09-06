Olga Tañón y Corazón Serrano lanzan su primer tema conjunto titulado 'Cueste lo que cueste', una emotiva canción sobre el amor y la pérdida, disponible en plataformas digitales. | Foto: difusión.

Olga Tañón y Corazón Serrano lanzan su primer tema conjunto titulado 'Cueste lo que cueste', una emotiva canción sobre el amor y la pérdida, disponible en plataformas digitales. | Foto: difusión.

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La reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón y la agrupación peruana Corazón Serrano presentan su primera colaboración musical, 'Cueste lo que cueste', un tema inédito que explora el amor que permanece incluso después de la partida de un ser querido. La canción está disponible en diversas plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

El videoclip, que se estrenó en YouTube el viernes 4 de septiembre, estuvo bajo la dirección del destacado realizador venezolano Nuno Gómez, reconocido por sus trabajos con figuras de la música urbana y latina como Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Chino y Nacho, entre otros. En tanto, Olga Tañón resaltó el resultado de esta producción audiovisual y elogió especialmente la labor del director. "Es uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida", expresó la artista, quien sorprendió al aparecer en el show del grupo peruano.

Corazón Serrano logró colaborar con Olga Tañón

Ana Lucía Urbina, quien fue la encargada de cantar junto a Olga Tañón, se mostró conmovida por interpretar una canción junto a la artista puertorriqueña. "¡Quiero llorar! Siento que sí se sumplen los sueños", expresó la piurana, quien se habría vuelto a enamorar.

“Estamos grabando el videoclip. Es una de las canciones que más he esperado, la verdad. Estoy muy emocionada, no tengo palabras. Quiero agradecer a mis padres por tanta inspiración y Dios por esta oportunidad increíble”, declaró Urbina durante el día de rodaje.

Olga Tañón elogia a Corazón Serrano

Olga Tañón también habló sobre la experiencia de trabajar junto a Corazón Serrano, destacando la afinidad que surgió desde el primer encuentro con las integrantes de la agrupación peruana. "Me sorprendieron muchísimo su energía, su profesionalismo y el gran amor que sienten por lo que hacen. Compaginamos muy bien desde el primer momento y se conformó un excelente equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita compartir esta canción y unir nuestras voces", manifestó.

Olga Tañón, quien se declaró fan de la gastronomía peruana, explicó, además, por qué 'Cueste lo que cueste', que aborda el dolor provocado por una pérdida y el proceso emocional que atraviesa una persona cuando debe aprender a continuar su vida en medio de la ausencia, tiene un significado especial para ella.

"Lo que más amo de esta canción es lo honesta que es. Habla de una pérdida, de ese momento en que alguien a quien amas se va, y de todo lo que uno siente cuando tiene que aprender a seguir adelante con ese vacío", comentó.

Esta colaboración representa también una oportunidad para que Olga Tañón se acerque aún más a la música peruana, particularmente a una escena tropical que, según considera, atraviesa una etapa de crecimiento y comienza a captar mayor atención internacional.

"Lo veo con mucho orgullo. Siento que la música tropical peruana está viviendo un momento hermoso; hay muchísimo talento y cada vez más oídos fuera del Perú que se están dando cuenta de la riqueza que tiene. Para mí es un honor ser parte de este proyecto y poder llevar estos sonidos a todo el público que nos escucha, aquí y afuera", agregó.