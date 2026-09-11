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Naldy Saldaña se presentó junto a su abogado en el programa Magaly Medina para responder a las nuevas declaraciones que brindó César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, quien fue acusado por la cantante de tocamientos indebidos y acoso.

Precisamente, el músico afirmó, según su expediente, que mantuvo relaciones con la artista a inicios de 2025 en Tingo María, cuando ambos formaban parte de la agrupación de cumbia. Frente a esto, Saldaña descartó tajantemente haber mantenido algún encuentro con el denunciado. "Nunca lo permití. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos y me tocaba a la fuerza", expresó indignada en el set de ATV.

Naldy Saldaña niega haber tenido encuentros con César Sánchez, tal como él afirmó

César Sánchez Chavesta, de 50 años, aseguró que junto a Naldy Saldaña, de 26, pactaron sostener un encuentro íntimo a inicios de 2025. La cantante se indignó ante estas nuevas declaraciones y negó esa versión. "Yo nunca tuve encuentros a solas con él. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos, cuando a veces regresábamos de viaje en el bus. Cada vez que me tocaba era a la fuerza", señaló.

Por su parte, el abogado de la cantante cuestionó a la defensa del denunciado, que habría intentado desestimar el video donde se observan los tocamientos de César Sánchez a Naldy Saldaña. "El hecho de que digan que ese video es ilegal, que no se obtuvo bien. No tiene sentido. Aquí hay un delito", declaró.

¿Qué dijo César Sánchez sobre Naldy Saldaña?

César Sánchez Chavesta declaró ante la policía cómo fueron los presuntos encuentros con Naldy Saldaña a inicios de 2025 en Tingo María. Afirmó que le acariciaba la espalda, la abrazaba y que le daba besos en el cuello.

Al enterarse de estas versiones, Magaly Medina cuestionó al exdirector musical de La Bella Luz. "Lo que no le preguntan y lo que no dice es: ¿era a la fuerza o era mutuo? Nadie le pregunta eso", sentenció molesta la conductora de ATV.