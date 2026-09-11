HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Naldy Saldaña aclara si mantuvo encuentros con César Sánchez tras nuevas declaraciones del exdirector de La Bella Luz: “Él aprovechaba”

César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, aseguró que mantuvo encuentros con Naldy Saldaña a inicios de 2025. Frente a esto, la cantante salió al frente a responderle.

Naldy Saldaña y César Sánchez pertenecieron a La Bella Luz. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Naldy Saldaña y César Sánchez pertenecieron a La Bella Luz. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Naldy Saldaña se presentó junto a su abogado en el programa Magaly Medina para responder a las nuevas declaraciones que brindó César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, quien fue acusado por la cantante de tocamientos indebidos y acoso.

Precisamente, el músico afirmó, según su expediente, que mantuvo relaciones con la artista a inicios de 2025 en Tingo María, cuando ambos formaban parte de la agrupación de cumbia. Frente a esto, Saldaña descartó tajantemente haber mantenido algún encuentro con el denunciado. "Nunca lo permití. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos y me tocaba a la fuerza", expresó indignada en el set de ATV.

PUEDES VER: Magaly Medina expone la indignante defensa del exdirector musical de 'La Bella Luz' por caso Naldy Saldaña: "Repugnancia..."

lr.pe

Naldy Saldaña niega haber tenido encuentros con César Sánchez, tal como él afirmó

César Sánchez Chavesta, de 50 años, aseguró que junto a Naldy Saldaña, de 26, pactaron sostener un encuentro íntimo a inicios de 2025. La cantante se indignó ante estas nuevas declaraciones y negó esa versión. "Yo nunca tuve encuentros a solas con él. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos, cuando a veces regresábamos de viaje en el bus. Cada vez que me tocaba era a la fuerza", señaló.

Por su parte, el abogado de la cantante cuestionó a la defensa del denunciado, que habría intentado desestimar el video donde se observan los tocamientos de César Sánchez a Naldy Saldaña. "El hecho de que digan que ese video es ilegal, que no se obtuvo bien. No tiene sentido. Aquí hay un delito", declaró.

PUEDES VER: Naldy Saldaña anuncia su regreso a los escenarios tras su salida de La Bella Luz: "Tengo que seguir..."

lr.pe

¿Qué dijo César Sánchez sobre Naldy Saldaña?

César Sánchez Chavesta declaró ante la policía cómo fueron los presuntos encuentros con Naldy Saldaña a inicios de 2025 en Tingo María. Afirmó que le acariciaba la espalda, la abrazaba y que le daba besos en el cuello.

Al enterarse de estas versiones, Magaly Medina cuestionó al exdirector musical de La Bella Luz. "Lo que no le preguntan y lo que no dice es: ¿era a la fuerza o era mutuo? Nadie le pregunta eso", sentenció molesta la conductora de ATV.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina expone la indignante defensa del exdirector musical de 'La Bella Luz' por caso Naldy Saldaña: "Repugnancia..."

Magaly Medina expone la indignante defensa del exdirector musical de 'La Bella Luz' por caso Naldy Saldaña: "Repugnancia..."

LEER MÁS
Conocido locutor peruano deja en shock al afirmar que Óscar Junior 'Senderito' canta mejor que Christian Yaipén: "Va por buen camino"

Conocido locutor peruano deja en shock al afirmar que Óscar Junior 'Senderito' canta mejor que Christian Yaipén: "Va por buen camino"

LEER MÁS
'Senderito' rechaza agresión de su padre Óscar Custodio contra la prensa y tiene firme reacción: "Una persona de tercera edad"

'Senderito' rechaza agresión de su padre Óscar Custodio contra la prensa y tiene firme reacción: "Una persona de tercera edad"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025