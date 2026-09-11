Naldy Saldaña aclara si mantuvo encuentros con César Sánchez tras nuevas declaraciones del exdirector de La Bella Luz: “Él aprovechaba”
César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, aseguró que mantuvo encuentros con Naldy Saldaña a inicios de 2025. Frente a esto, la cantante salió al frente a responderle.
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Naldy Saldaña se presentó junto a su abogado en el programa Magaly Medina para responder a las nuevas declaraciones que brindó César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, quien fue acusado por la cantante de tocamientos indebidos y acoso.
Precisamente, el músico afirmó, según su expediente, que mantuvo relaciones con la artista a inicios de 2025 en Tingo María, cuando ambos formaban parte de la agrupación de cumbia. Frente a esto, Saldaña descartó tajantemente haber mantenido algún encuentro con el denunciado. "Nunca lo permití. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos y me tocaba a la fuerza", expresó indignada en el set de ATV.
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Naldy Saldaña niega haber tenido encuentros con César Sánchez, tal como él afirmó
César Sánchez Chavesta, de 50 años, aseguró que junto a Naldy Saldaña, de 26, pactaron sostener un encuentro íntimo a inicios de 2025. La cantante se indignó ante estas nuevas declaraciones y negó esa versión. "Yo nunca tuve encuentros a solas con él. Él aprovechaba cuando terminábamos los ensayos, cuando a veces regresábamos de viaje en el bus. Cada vez que me tocaba era a la fuerza", señaló.
Por su parte, el abogado de la cantante cuestionó a la defensa del denunciado, que habría intentado desestimar el video donde se observan los tocamientos de César Sánchez a Naldy Saldaña. "El hecho de que digan que ese video es ilegal, que no se obtuvo bien. No tiene sentido. Aquí hay un delito", declaró.
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¿Qué dijo César Sánchez sobre Naldy Saldaña?
César Sánchez Chavesta declaró ante la policía cómo fueron los presuntos encuentros con Naldy Saldaña a inicios de 2025 en Tingo María. Afirmó que le acariciaba la espalda, la abrazaba y que le daba besos en el cuello.
Al enterarse de estas versiones, Magaly Medina cuestionó al exdirector musical de La Bella Luz. "Lo que no le preguntan y lo que no dice es: ¿era a la fuerza o era mutuo? Nadie le pregunta eso", sentenció molesta la conductora de ATV.