Corte de Sullana capacita a servidores judiciales en gestión de riesgos e integridad pública

La Unidad Funcional de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que preside el doctor Yone Pedro Li Córdova, desarrolló una jornada de capacitación denominada “Gestión de Riesgos que Afectan la Integridad Pública”, dirigida a los servidores judiciales que tienen rol técnico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y capacidades para la identificación, prevención y tratamiento de situaciones que puedan afectar la integridad en el ejercicio de la función pública.

La actividad estuvo a cargo de la asesora legal, Abg. Ericka Agurto Zapata; el jefe de Informática, Ing. Pablo Sosa Sócola y la secretaria de Presidencia, Abg. Camila Pérez Burgos, integrantes de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Durante sus intervenciones, los expositores explicaron los roles y responsabilidades de los servidores judiciales que ejecutan los procesos de competencia de la Corte de Sullana en la implementación de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, destacando la importancia de su participación en la identificación y prevención de situaciones que puedan afectar el adecuado desempeño de sus funciones.

Asimismo, la jornada permitió brindar herramientas orientadas a fortalecer una cultura de integridad y transparencia, promoviendo el cumplimiento de los principios y valores que rigen la función pública.