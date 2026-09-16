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Ciencia

De turbinas eólicas a ositos de gominola: científicos de EE. UU. desarrollan un método para reciclar sus enormes estructuras

Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan desarrollan un método para reciclar palas de turbinas eólicas, transformando residuos en materiales útiles.

El proceso permite extraer lactato de potasio, que se puede utilizar en la fabricación de ositos de gominola y bebidas deportivas, fomentando una economía circular.
El proceso permite extraer lactato de potasio, que se puede utilizar en la fabricación de ositos de gominola y bebidas deportivas, fomentando una economía circular. | Foto: CDN
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Las enormes palas de las turbinas eólicas podrían tener una segunda vida gracias a un nuevo método desarrollado por investigadores de Estados Unidos. El proceso permite recuperar materiales que normalmente terminan como residuos.

El equipo de la Universidad Estatal de Michigan consiguió aprovechar componentes de estas estructuras para obtener sustancias que pueden utilizarse en la fabricación de ositos de gominola, bebidas deportivas y materiales transparentes.

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¿Cómo logran transformar las palas de las turbinas eólicas?

Las palas están fabricadas principalmente con fibra de vidrio y resinas, materiales que pueden resultar difíciles de reciclar. Además, debido a su enorme tamaño, muchas estructuras que llegan al final de su vida útil terminan almacenadas o en vertederos.

Los investigadores utilizaron una resina compuesta por fibras de vidrio y diferentes polímeros. Mediante una solución alcalina, consiguieron descomponerla y obtener lactato de potasio, un compuesto que posteriormente puede purificarse y aprovecharse en nuevos productos.

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De las turbinas a dulces, bebidas y materiales para coches

Una de las aplicaciones más llamativas del proceso es la posibilidad de utilizar el lactato de potasio recuperado en productos como ositos de gominola y bebidas deportivas. Es decir, la pala no se convierte directamente en comida, sino que algunos de sus componentes se recuperan para fabricar nuevas sustancias.

El método también permite recuperar PMMA, un plástico acrílico utilizado en ventanas, luces traseras de automóviles y otras piezas transparentes. Cuando estos productos llegan al final de su vida útil, la resina puede volver a disolverse para separar los materiales y reutilizarlos.

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