Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, recibió duras críticas en redes sociales por agredir a un periodista mientras se dirigía a la Fiscalía sobre el caso Naldy Saldaña. Foto: 'X'.

Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, recibió duras críticas en redes sociales por agredir a un periodista mientras se dirigía a la Fiscalía sobre el caso Naldy Saldaña. Foto: 'X'.

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Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, se encuentra en el ojo de la polémica por su cuestionable comportamiento con la prensa peruana. Este martes 1 de septiembre, el empresario fue abordado por reporteros de diversos programas y pódcast cuando bajó de su camioneta para dirigirse a la Fiscalía y no pudo disimular su incomodidad al recibir preguntas relacionadas con el caso de Naldy Saldaña.

Como se recuerda, Óscar Custodio Chavesta, fundador de La Bella Luz, fue citado por presunto encubrimiento relacionado con la denuncia de Naldy Saldaña, quien contó que ella le expuso a su entonces jefe que fue víctima de tocamientos indebidos por parte del entonces director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta; sin embargo, él no tomó medidas correctivas.

En redes sociales, se viralizaron imágenes donde el empresario parece golpear a reporteros.

Dueño de La Bella Luz agrede a periodista

El empresario peruano recibió duras críticas en las redes sociales por agredir a un periodista de América Televisión por preguntarle sobre el caso Naldy Saldaña. El hecho generó que los otros hombres de prensa le pidieran que se tranquilizara y le increparon por su comportamiento. "¿Por qué tan agresivo, don Óscar Custodio?", se le escucha decir a uno de los reporteros. "¿Por qué está golpeando a la prensa?", añadió otro comunicador.

El programa 'Arriba mi gente' compartió imágenes del preciso momento que el papá de ‘Senderito’ baja de su vehículo y, según la periodista de Latina que estuvo en el lugar, tuvo que alejarse un poco de Óscar Custodio porque empezó a repartir codazos a los hombres de prensa. "Me cayó uno en el brazo y retrocedí para evitar ser golpeada", dijo la reportera de Latina. "Allí estamos viendo la verdadera cara de Óscar Custodio", añadió Ricardo Rondón.

“Después salen llorando pidiendo disculpas”, “Y lo peor es que hay gente que sigue a ese grupete, apañadores y cómplices de la violencia”, “Qué se puede esperar de ese tipo de personas”, “Decía mi abuela: así es el indio cuando prueba sal”, “Jajaja, más tarde saldrá a llorar y pedir perdón” y “Y lo peor es que, según ellos, se solidarizan con la chica y ponen su video encima”; fueron algunos de los comentarios de usuarios de Instagram.