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La semana pasada, Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Sebastián Gálvez, meses después de salidas y encuentros nocturnos. Si bien la ex Miss Perú llenó de elogios a su expareja, aseguró que nunca más volvería con él. Sin embargo, pocos días después, el hijo del alcalde de Jesús María, Alberto Gálvez Olivares, se dejó ver con otra figura de la farándula peruana.

Este lunes 14 de septiembre, 'Magaly TV, la firme' compartió un adelanto de su programa, donde muestra imágenes de Sebastián Gálvez muy 'juntito' a la comunicadora Fiorella Retiz, quien años atrás fue ampayada con Aldo Miyashiro, lo que generó el fin de su matrimonio con Erika Villalobos.

Fiorella Retiz fue captada con Sebastián Gálvez

"Hoy en 'Magaly TV, la firme'... ¿Qué hacen tan juntos y de madrugada el excolágeno de Laura Spoya y Fiorella Retiz?", se le escucha decir a una de las trabajadoras de Magaly Medina. "A mí, Sebastián me parece un chico lindo, una buena persona, un hombre muy trabajador", fue lo que comentó la periodista deportiva sobre el joven de 29 años al ser abordada por un reportero de ATV.

Solo hace unos días, la exreina de belleza había anunciado su rompimiento con Sebastián Gálvez. Asimismo, la conductora del pódcast 'La Manada Galáctica' dejó claro que no contempla retomar la relación con el joven y aseguró que, una vez que pone fin a un vínculo sentimental, prefiere no volver atrás. Según explicó, se trata de una decisión basada en sus propios límites personales.

"Yo, cuando termino mis relaciones, no regreso porque es algo personal, algo mío, mis no negociables. Si lo veo en algún momento, lo saludaremos, pero no tengo el mismo grupo de amigos", manifestó, reafirmando que su postura es definitiva.

Asimismo, la expresentadora de 'Al sexto día', programa que llegó a su fin, fue consultada sobre la posibilidad de que una infidelidad haya provocado la ruptura, pero descartó por completo esa versión. Señaló que la separación respondió a diferencias generales entre ambos y no a la presencia de una tercera persona.

"Yo, cuando termino mis relaciones, no regreso porque es algo personal, algo mío, mis no negociables. Si lo veo en algún momento, lo saludaremos, pero no tengo el mismo grupo de amigos", concluyó.