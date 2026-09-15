La actriz peruana, en su conversación con Milagros Leyva, comparte que su primer viaje a Disney fue a los 19 años, justo cuando otros niños acostumbraban ir desde los 5. Foto: Jorge Cerdán-La República/Chatgpt

La actriz peruana, en su conversación con Milagros Leyva, comparte que su primer viaje a Disney fue a los 19 años, justo cuando otros niños acostumbraban ir desde los 5. Foto: Jorge Cerdán-La República/Chatgpt

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un extracto de una entrevista que le hicieron a Marisol Aguirre hace cuatro años se ha viralizado en las redes sociales. En dichos videos compartidos y analizados por otros influencers peruanos, la actriz peruana manifiesta que la fama que logró en ‘Gorrión’ nunca la mareó debido a que ella proviene de una familia sencilla. Asimismo, indicó que ella recién logró conocer Disney a los 19 años.

Las declaraciones de Marisol Aguirre, quien expresó su indignación por la modificación a la ‘Ley del artista’, durante una entrevista con Milagros Leyva se volvieron a viralizar este 2026, donde muchos aprovecharon para criticarla por pensar que todos tienen esa posibilidad, mientras que otros indicaron que ella habla desde su realidad.

Marisol Aguirre asegura que nació en una familia sencilla

“Yo provengo de una familia súper sencilla, de clase media, nunca hemos tenido lujos más allá de lo que se necesitara para estar bien. Yo viajé a Disney la primera vez a los 19 años, todos mis amigos se iban desde los 5 años. Mi vida siempre ha sido normal, como la de cualquier otra persona”, comentó Marisol Aguirre aquella vez para el pódcast ‘Vida y Milagros’.

“Es su realidad. ¡Qué tanto la juzgan!”, “Yo a los 35 recién me suscribí a Disney”, “No puedo ni pagar Disney Plus”, “Está hablando sobre lo ‘normal’ en su nivel económico. Porque tiene razón, dentro de su círculo los llevan desde pequeños. De vacaciones se van a otro país”, “En mi casa se hace chanchita para tener Disney+”, “¿Cuál es el problema? Habla desde su experiencia por el círculo de amistades que frecuentaba” y “Yo compré mi primer batimix a los 25 años”; fueron algunos de los diversos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.

Por otro lado, Marisol Aguirre, quien habló de su etapa amorosa, aseguró que su intención nunca fue ser famosa y que todo lo que logró fue gracias a su esfuerzo. “Como yo me propuse ser actriz, estudié y no porque yo quería ser famosa. La fama llegó de la noche a la mañana, pero me preparé. Las cosas y los éxitos llegaron más rápido de lo que pensé, pero trabajé para eso”, añadió orgullosa.