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Conocido locutor peruano deja en shock al afirmar que Óscar Junior 'Senderito' canta mejor que Christian Yaipén: "Va por buen camino"

El locutor 'Chiki' minimiza las críticas que recibe Óscar Jr. y lo elige por encima de Christian Yaipén de Grupo 5, voz emblemática de la cumbia peruana. Esto dijo sobre el líder de La Bella Luz.

El locutor 'Chiki' explicó por qué escogió a 'Senderito' por encima de Christian Yaipén.
El locutor 'Chiki' explicó por qué escogió a 'Senderito' por encima de Christian Yaipén. | Foto: composición LR/La Manada/Facebook
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Gustavo Hernández, más conocido como 'Chiki Rock', sorprendió en el podcast 'La Manada Galáctica' al afirmar que Óscar Junior 'Senderito' canta mejor que Christian Yaipén. Su declaración generó revuelo entre los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, y la reacción se replicó en redes sociales.

Ante la respuesta eufórica, el locutor —con amplia trayectoria en emisoras como Studio 92 y La Zona— explicó los motivos de la elección que lo llevó a colocar al heredero de La Bella Luz por encima del líder de Grupo 5.

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Locutor ‘Chiki’ afirma que 'Senderito' canta mejor que Christian Yaipén

El tema surgió en una edición especial del programa dedicada a los años 80, cuando la conversación derivó hacia la música peruana y sus representantes actuales. Al abordar la cumbia, 'Chiki' destacó la renovación de La Bella Luz bajo la visión de Óscar Jr. Custodio, a quien atribuyó parte de la masificación del conjunto chiclayano en los últimos tiempos gracias a su aporte creativo.

Más adelante, los conductores iniciaron una dinámica para elegir a sus favoritos entre distintos artistas peruanos y la pregunta clave llegó para Hernández: ¿'Senderito' o Christian Yaipén? Sin dudarlo, escogió al joven de 22 años, lo que desató la sorpresa inmediata de los conductores de 'La Manada Galáctica'.

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Consultado directamente por Laura Spoya sobre si consideraba que el nuevo líder de La Bella Luz cantaba mejor, Hernández reafirmó su postura con un rotundo "sí", aunque aclaró que se trataba de una preferencia personal. Gerardo Pe reaccionó con incredulidad: "No seas pendej*, no hay forma".

En ese contexto, 'Chiki' reconoció que su elección también estaba marcada por la simpatía y admiración hacia Óscar Junior, a quien valoró por lo conseguido a tan corta edad pese a las críticas. "Lo que pasa es que hay una mezcla de cariño, admiración, porque estoy admirando todo lo que está haciendo el chico y he visto tanto hater que le da duro, que cuando saca un tema como 'Ojitos mentirosos', que tiene 50 millones de vistas, quiero entenderlo también. No es que me voy a dejar llevar por la gente. Yo sí le tengo cariño, creo que va por buen camino", sentenció.

El locutor evitó pronunciarse sobre Christian Yaipén, líder y vocalista de Grupo 5, considerado actualmente una de las voces más representativas de la cumbia peruana.

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