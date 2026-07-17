Erick Elera sorprende lejos de ‘Al fondo hay sitio’ y debuta en el doblaje con la nueva película de ‘PAW Patrol’
El actor peruano, conocido por su papel en 'Al fondo hay sitio', expresa su alegría por este logro profesional, especialmente porque su hijo es fanático de la serie infantil 'PAW Patrol'.
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Tras la muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio’, Erick Elera asumirá un nuevo reto en su trayectoria artística al debutar en el doblaje de voz. El actor y cantante peruano interpretará al Dr. Theo Rising en la versión latinoamericana de 'PAW Patrol: La Dino Película', la próxima entrega cinematográfica de una de las franquicias infantiles más populares a nivel mundial.
Tras consolidarse en la televisión y la música, Erick Elera, quien confirmó el fin de Joel Gonzales en ‘Al fondo hay sitio’, explorará una faceta diferente al prestar su voz a uno de los personajes que acompañarán a la patrulla canina en una historia cargada de acción, humor, dinosaurios y arriesgadas misiones de rescate.
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Erick Elera feliz por su nueva faceta actoral
El artista señaló que esta oportunidad representa un logro importante tanto en el plano profesional como en el personal. Según contó Elera, incursionar en el doblaje era uno de los objetivos que aún tenía pendientes, por lo que se mostró agradecido por la confianza depositada en su trabajo.
Además, destacó que el proyecto adquiere un valor especial debido a que su hijo es seguidor de 'PAW Patrol'. Para Erick Elera, saber que podrá reconocer su voz en la pantalla convierte esta experiencia en un momento particularmente emotivo.
La incorporación de Erick Elera al reparto latinoamericano busca generar una mayor conexión con el público de la región, aprovechando el carisma y la popularidad que el artista peruano ha construido durante su carrera.
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¿De qué trata la nueva película de ‘PAW Patrol’?
En 'PAW Patrol: La Dino Película', los conocidos cachorros arribarán a una enigmática isla tropical habitada por dinosaurios. Allí conocerán nuevos aliados y deberán enfrentar una de las misiones más complejas de su historia. El conflicto comenzará cuando el alcalde Humdinger ponga en riesgo el equilibrio natural de la isla debido a la explotación de sus recursos. Ante esta amenaza, la patrulla tendrá que unir fuerzas para impedir una catástrofe y proteger el extraordinario ecosistema.
'PAW Patrol: La Dino Película' se estrenará en los cines peruanos el jueves 23 de julio. De acuerdo con la información difundida, Perú será el primer país de Latinoamérica en exhibir la esperada cinta.