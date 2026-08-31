Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

Estadísticas revelan que transmisiones de Keiko Fujimori perdieron el 70 % de likes. | AFP

Estadísticas revelan que transmisiones de Keiko Fujimori perdieron el 70 % de likes. | AFP

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Las transmisiones en vivo de Keiko Fujimori por TikTok registraron una caída sostenida en su nivel de interacción durante agosto. En menos de un mes, la cantidad de ‘me gusta’ acumulados en sus lives dominicales pasó de 10,7 millones a 3,2 millones, lo que representa una reducción de 70,1% respecto de la primera emisión analizada.

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Los datos forman parte de un análisis elaborado por el ingeniero Juan Carbajal, quien evaluó el desempeño de las transmisiones realizadas los domingos durante agosto y comparó tanto su duración como la cantidad de ‘me gusta’ obtenidos en cada jornada.

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La primera transmisión considerada en el análisis fue la del 2 de agosto, con una duración de 44 minutos y 10,7 millones de ‘me gusta’, cifra tomada como línea de base. Una semana después, el 9 de agosto, el live duró 43 minutos, pero alcanzó 7,1 millones de interacciones, una caída de 33,6%.

La tendencia descendente continuó el 16 de agosto. Aunque aquella transmisión fue la más extensa del periodo, con 52 minutos de duración, obtuvo solo 5,9 millones de ‘me gusta’. De acuerdo con la comparación realizada por Carbajal, esto significó una reducción acumulada de 44,9% frente al registro inicial.

El descenso fue todavía mayor el 23 de agosto, cuando la transmisión duró 36 minutos y consiguió 3,2 millones de ‘me gusta’. En este caso, la disminución acumulada llegó al 70,1% respecto del 2 de agosto.

Datos de Juan Carbajal.

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Más tiempo en vivo no significó más interacción

Uno de los aspectos destacados por Juan Carbajal es que el tiempo de duración de las transmisiones no parece haber logrado revertir la caída de las interacciones.

El caso más evidente ocurrió el 16 de agosto. Ese día, el live se extendió durante 52 minutos, ocho minutos más que la primera transmisión analizada. Sin embargo, la cantidad de ‘me gusta’ fue prácticamente la mitad de la registrada el 2 de agosto.

El análisis también calcula el ritmo promedio de interacción. En el primer live se registraron aproximadamente 243.000 ‘me gusta’ por minuto, mientras que el 23 de agosto la cifra descendió a cerca de 88.000 por minuto.

Es decir, no solo disminuyó la cantidad total de ‘me gusta’, sino también la velocidad con la que estos se acumularon durante cada transmisión.

¿Se observa un desgaste del formato?

Para Carbajal, los resultados muestran señales de un posible desgaste del formato empleado en estas transmisiones. Su análisis sostiene que la pérdida de interacción se produjo de manera progresiva y que no estuvo directamente relacionada con la duración de los lives.

La lectura adquiere especial relevancia debido al contexto en el que se desarrollan las transmisiones. La utilización de TikTok como una vía de comunicación más cercana e informal puede generar interacción en redes sociales, pero también enfrenta el desafío de responder a una ciudadanía que demanda pronunciamientos sobre asuntos de carácter político y nacional.

No obstante, los datos analizados corresponden específicamente a los ‘me gusta’ acumulados en TikTok y no permiten, por sí solos, determinar cuántas personas observaron cada transmisión, cuánto tiempo permanecieron conectadas o cuáles fueron las razones detrás de la disminución de la interacción.

El 30 de agosto no hubo transmisión

El análisis también registra una ruptura en la continuidad de los lives el 30 de agosto. Ese día no se realizó una transmisión y el informe atribuye la ausencia a la agenda oficial de Keiko Fujimori en Macusani, Puno.

Por ello, Carbajal consigna esa fecha con 0 minutos y 0 millones de ‘me gusta’, pero no la incorpora como una medición de rendimiento comparable con las cuatro transmisiones anteriores.

Con los datos disponibles, el comportamiento de agosto deja una tendencia clara: 10,7 millones de ‘me gusta’ en el primer live, 7,1 millones en el segundo, 5,9 millones en el tercero y 3,2 millones en el cuarto. La caída acumulada entre el inicio y el último registro alcanza así el 70,1%.

El desafío para las siguientes transmisiones será determinar si esta disminución corresponde a un descenso temporal de la interacción o si representa una tendencia más prolongada en el desempeño de los lives dominicales.

Fuente del análisis: Juan Carbajal (@juank23_7).