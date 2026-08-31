Gisela Valcárcel había manifestado su deseo de tener una última temporada de 'El gran show'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Gisela Valcárcel había manifestado su deseo de tener una última temporada de 'El gran show'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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El futuro televisivo de Gisela Valcárcel vuelve a generar expectativa luego de que Eric Jurgensen, gerente general de Latina, revelara que mantiene conversaciones vinculadas con la reconocida conductora. Aunque no confirmó un contrato ni un programa específico, el ejecutivo dejó abierta la posibilidad de que la figura se incorpore al canal.

Durante sus declaraciones, el exfuncionario de América Televisión también mencionó a Ethel Pozo y aseguró que existen conversaciones con ambas figuras. La posibilidad de un eventual ingreso al canal de San Felipe aún no está definida, pero sus palabras alimentaron las versiones sobre el regreso de la popular ‘Señito’ a la pantalla chica. “Pronto habrá novedades”, señaló el ejecutivo.

Gisela Valcárcel podría volver a la televisión a través de Latina

Eric Jurgensen resaltó la trayectoria y vigencia de Gisela Valcárcel al ser consultado sobre la posibilidad de sumarla a las filas de Latina. El gerente general sostuvo que la conductora conserva un importante potencial y capacidad para asumir nuevamente la conducción de un espacio televisivo.

“Ella (Gisela) tiene un potencial muy grande, siempre lo ha tenido y yo voy a seguir apostando por ella también”, afirmó Jurgensen.

El representante de Latina evitó brindar detalles sobre algún formato o proyecto concreto, por lo que cualquier incorporación continúa siendo una posibilidad en conversación.

Ethel Pozo también está en los planes de Latina, revela Eric Jurgensen

Respecto a Ethel Pozo, el ejecutivo también confirmó acercamientos, aunque tampoco precisó si existe una propuesta definida para la presentadora. Por ahora, Latina mantiene abiertas las conversaciones mientras se esperan nuevos anuncios sobre el futuro de ambas figuras en televisión.

Cabe destacar que, hace unas semanas, la exconductora de ‘América hoy’ aseguró que muy pronto habría sorpresas sobre su futuro televisivo, en medio de los rumores que la señalaban como posible jale de ATV.



