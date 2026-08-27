HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Max Castro asegura que los artistas de música andina también pueden ofrecer un show de calidad: “Un espectáculo de primer nivel”

El concierto de Max Castro reúne a más de 25 músicos e incluye éxitos como 'Desdicha de amor' y 'Duele amar'. Será un evento inolvidable con artistas invitados.

Max Castro, referente de la música andina, celebrará 38 años de trayectoria con un gran espectáculo el 31 de octubre en el Coliseo Dibós, San Borja. Foto: difusión
Max Castro, referente de la música andina, celebrará 38 años de trayectoria con un gran espectáculo el 31 de octubre en el Coliseo Dibós, San Borja. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Max Castro, uno de los referentes más consolidados de la música andina, se alista para celebrar sus 38 años de historia musical con un gran espectáculo. Con más de 25 músicos en escena, el concierto se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 4.00 p. m., en el Coliseo Dibós de San Borja, donde el ayacuchano interpretará lo mejor de su repertorio.

El evento, denominado 'Max Castro y la Banda 360°', será un concierto especial para el embajador de la Marca Ayacucho. Con este formato, el artista vuelve a relanzar, luego de 14 años, una de sus producciones más queridas: Max Castro y La Gran Banda. Esta etapa marcó un hito en la música andina con canciones que siguen siendo grandes éxitos, como 'Desdicha de amor', 'Tú me pides que te olvide' y 'Duele amar', entre otros.

PUEDES VER: Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

lr.pe

Max Castro defiende los espectáculos andinos

Max Castro, quien descartó explorar nuevos géneros como William Luna, indicó que los conciertos que preparan en la actualidad los artistas que difunden la música andina no tienen nada que envidiar a los shows de otros intérpretes.

“Presentar nuestra música andina en un formato 360 grados es un gran desafío técnico para toda la producción y los músicos, pero estamos invirtiendo todos los esfuerzos logísticos para entregar un espectáculo de primer nivel. Haremos un recorrido por los éxitos de toda la vida y contaremos con artistas invitados”, dijo.

Max Castro contó que para este aniversario contará con la presencia de grandes amigos del género como Mac Salvador, Alborada, Nayda Gutiérrez y muchos más. “Estamos preparando muchas sorpresas más que harán de esta fecha un momento irrepetible”, señaló el artista.

Las entradas para el aniversario de Max Castro en el Coliseo Dibós están a la venta en Ticketmaster con descuentos que se encuentran activos, ofreciendo al público diversas zonas para disfrutar de esta experiencia con un escenario 360°.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Juntos otra vez! William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para rendir homenaje a la música andina en el Gran Teatro Nacional

¡Juntos otra vez! William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para rendir homenaje a la música andina en el Gran Teatro Nacional

LEER MÁS
William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para rendir homenaje a la música andina en el Gran Teatro Nacional

William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para rendir homenaje a la música andina en el Gran Teatro Nacional

LEER MÁS
Max Castro descarta explorar nuevos géneros como William Luna: “La música andina sí me llena”

Max Castro descarta explorar nuevos géneros como William Luna: “La música andina sí me llena”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón genera polémica en reality internacional tras revelarse que deseó que Youna pierda la vida por leucemia que padece

Samahara Lobatón genera polémica en reality internacional tras revelarse que deseó que Youna pierda la vida por leucemia que padece

LEER MÁS
Magaly Medina califica de “rubia tonta” a Gia, hija de Christian Meier, tras verla en Zaca TV: “Ella asume lo que es”

Magaly Medina califica de “rubia tonta” a Gia, hija de Christian Meier, tras verla en Zaca TV: “Ella asume lo que es”

LEER MÁS
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al fondo hay sitio’ con personaje clave en la historia: así fue su estreno

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al fondo hay sitio’ con personaje clave en la historia: así fue su estreno

LEER MÁS
¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

LEER MÁS
Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de joven mujer y deja romántico mensaje: “Mi reina”

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025