Max Castro, referente de la música andina, celebrará 38 años de trayectoria con un gran espectáculo el 31 de octubre en el Coliseo Dibós, San Borja. Foto: difusión

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Max Castro, uno de los referentes más consolidados de la música andina, se alista para celebrar sus 38 años de historia musical con un gran espectáculo. Con más de 25 músicos en escena, el concierto se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 4.00 p. m., en el Coliseo Dibós de San Borja, donde el ayacuchano interpretará lo mejor de su repertorio.

El evento, denominado 'Max Castro y la Banda 360°', será un concierto especial para el embajador de la Marca Ayacucho. Con este formato, el artista vuelve a relanzar, luego de 14 años, una de sus producciones más queridas: Max Castro y La Gran Banda. Esta etapa marcó un hito en la música andina con canciones que siguen siendo grandes éxitos, como 'Desdicha de amor', 'Tú me pides que te olvide' y 'Duele amar', entre otros.

Max Castro defiende los espectáculos andinos

Max Castro, quien descartó explorar nuevos géneros como William Luna, indicó que los conciertos que preparan en la actualidad los artistas que difunden la música andina no tienen nada que envidiar a los shows de otros intérpretes.

“Presentar nuestra música andina en un formato 360 grados es un gran desafío técnico para toda la producción y los músicos, pero estamos invirtiendo todos los esfuerzos logísticos para entregar un espectáculo de primer nivel. Haremos un recorrido por los éxitos de toda la vida y contaremos con artistas invitados”, dijo.

Max Castro contó que para este aniversario contará con la presencia de grandes amigos del género como Mac Salvador, Alborada, Nayda Gutiérrez y muchos más. “Estamos preparando muchas sorpresas más que harán de esta fecha un momento irrepetible”, señaló el artista.

Las entradas para el aniversario de Max Castro en el Coliseo Dibós están a la venta en Ticketmaster con descuentos que se encuentran activos, ofreciendo al público diversas zonas para disfrutar de esta experiencia con un escenario 360°.