HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko pide 120 días para legislar: ¿qué hará con 66 facultades? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Alejandra Baigorria presenta a Said Palao como gerente general de uno de sus negocios, pero la critican: "Gerente, pero de los yates"

"Tu esposo dice que si bailas ya no te saca la vuelta". Este y más comentarios abundan en redes sociales, donde diversos usuarios destruyeron a Alejandra Baigorria por revelar que Said Palao es gerente general de su último gran negocio.

Alejandra Baigorria continúa su matrimonio con Said Palao pese a ampay en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Alejandra Baigorria continúa su matrimonio con Said Palao pese a ampay en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales luego de compartir un video para promocionar su nuevo emprendimiento, 'Agarra tu gringa'. La empresaria apareció bailando frente a las cámaras mientras mostraba la propuesta comercial y aprovechaba el formato de tendencia para buscar mayor alcance entre sus seguidores.

Durante la grabación, la influencer también involucró a Said Palao al presentarlo de manera jocosa como el gerente general del proyecto. La mención, que formó parte del contenido publicitario, no pasó desapercibida y terminó generando una serie de comentarios irónicos. Varios internautas relacionaron la frase con un ampay del integrante de 'Esto es guerra' en Argentina y cuestionaron la forma en que Baigorria incorporó a su esposo en la promoción.

PUEDES VER: Video de Alejandra Baigorria aparece en polémico informe internacional sobre influencers que exhiben pobreza de niños africanos "para ganar clics"

lr.pe

Alejandra Baigorria revela que Said Palao es gerente general de 'Agarra tu gringa'

La empresaria utilizó sus plataformas digitales para presentar 'Agarra tu gringa', un nuevo negocio que busca captar la atención del público mediante contenido promocional en redes sociales. En el video difundido, Alejandra Baigorria aparece recorriendo diferentes espacios de un departamento mientras luce prendas vinculadas con su emprendimiento y realiza una coreografía.

"Mi esposo, el gerente general, me ha dicho que si bailo vamos a triplicar los tickets en ‘Chapa Tu Gringa’", afirmó la influencer durante el video.

La participación indirecta de Said Palao no apareció únicamente como una referencia sentimental, sino que fue utilizada dentro del mensaje promocional para presentar de manera informal el supuesto papel que desempeñaría en el emprendimiento.

PUEDES VER: Magaly Medina tras polémica de Alejandra Baigorria por su video en África: "No puedes lograr likes en base a las desgracias de los pequeños"

lr.pe

Usuarios critican duramente a Alejandra Baigorria por Said Palao

La publicación provocó rápidamente comentarios de usuarios que aprovecharon la referencia al gerente general para recordar un episodio anterior relacionado con Said Palao y un paseo en yate en Argentina.

Ese antecedente fue utilizado por algunos internautas para lanzar críticas y comentarios sarcásticos contra la empresaria. Entre las respuestas citadas en la publicación apareció: "pobre mujer, tu esposo dice que si bailas te llevará al yate", comentario que alude directamente a aquella situación.

Otro usuario fue todavía más directo al escribir: "será el gerente general del yate". La expresión se convirtió en una de las burlas dirigidas hacia Alejandra Baigorria a raíz de la manera en que presentó a Said Palao en el material promocional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alejandra Baigorria se defiende tras reportaje que la vincula con sacar provecho de niños pobres en África: “No es algo ilegal”

Alejandra Baigorria se defiende tras reportaje que la vincula con sacar provecho de niños pobres en África: “No es algo ilegal”

LEER MÁS
Video de Alejandra Baigorria aparece en polémico informe internacional sobre influencers que exhiben pobreza de niños africanos "para ganar clics"

Video de Alejandra Baigorria aparece en polémico informe internacional sobre influencers que exhiben pobreza de niños africanos "para ganar clics"

LEER MÁS
Magaly Medina tras polémica de Alejandra Baigorria por su video en África: "No puedes lograr likes en base a las desgracias de los pequeños"

Magaly Medina tras polémica de Alejandra Baigorria por su video en África: "No puedes lograr likes en base a las desgracias de los pequeños"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

Diego Chávarri lanza desatinado comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón y le llueven críticas: "Desubicado total"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira reaparece bebiendo y desahogándose: "Mañana empieza todo nuevamente”

Korina Rivadeneira reaparece bebiendo y desahogándose: "Mañana empieza todo nuevamente”

LEER MÁS
¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán y fue presentada como su ‘reina’?

LEER MÁS
Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

LEER MÁS
Néstor Villanueva explota contra Florcita Polo por pensión alimentaria de S/10 mil para sus hijos: “¿Quiere verme privado de mi libertad?”

Néstor Villanueva explota contra Florcita Polo por pensión alimentaria de S/10 mil para sus hijos: “¿Quiere verme privado de mi libertad?”

LEER MÁS
Melissa, hermana de Samahara Lobatón, desmiente a Youna con prueba contundente tras ser acusada de nunca haber cuidado a sus sobrinos

Melissa, hermana de Samahara Lobatón, desmiente a Youna con prueba contundente tras ser acusada de nunca haber cuidado a sus sobrinos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025