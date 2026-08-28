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Alejandra Baigorria volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales luego de compartir un video para promocionar su nuevo emprendimiento, 'Agarra tu gringa'. La empresaria apareció bailando frente a las cámaras mientras mostraba la propuesta comercial y aprovechaba el formato de tendencia para buscar mayor alcance entre sus seguidores.

Durante la grabación, la influencer también involucró a Said Palao al presentarlo de manera jocosa como el gerente general del proyecto. La mención, que formó parte del contenido publicitario, no pasó desapercibida y terminó generando una serie de comentarios irónicos. Varios internautas relacionaron la frase con un ampay del integrante de 'Esto es guerra' en Argentina y cuestionaron la forma en que Baigorria incorporó a su esposo en la promoción.

Alejandra Baigorria revela que Said Palao es gerente general de 'Agarra tu gringa'

La empresaria utilizó sus plataformas digitales para presentar 'Agarra tu gringa', un nuevo negocio que busca captar la atención del público mediante contenido promocional en redes sociales. En el video difundido, Alejandra Baigorria aparece recorriendo diferentes espacios de un departamento mientras luce prendas vinculadas con su emprendimiento y realiza una coreografía.

"Mi esposo, el gerente general, me ha dicho que si bailo vamos a triplicar los tickets en ‘Chapa Tu Gringa’", afirmó la influencer durante el video.

La participación indirecta de Said Palao no apareció únicamente como una referencia sentimental, sino que fue utilizada dentro del mensaje promocional para presentar de manera informal el supuesto papel que desempeñaría en el emprendimiento.

Usuarios critican duramente a Alejandra Baigorria por Said Palao

La publicación provocó rápidamente comentarios de usuarios que aprovecharon la referencia al gerente general para recordar un episodio anterior relacionado con Said Palao y un paseo en yate en Argentina.

Ese antecedente fue utilizado por algunos internautas para lanzar críticas y comentarios sarcásticos contra la empresaria. Entre las respuestas citadas en la publicación apareció: "pobre mujer, tu esposo dice que si bailas te llevará al yate", comentario que alude directamente a aquella situación.

Otro usuario fue todavía más directo al escribir: "será el gerente general del yate". La expresión se convirtió en una de las burlas dirigidas hacia Alejandra Baigorria a raíz de la manera en que presentó a Said Palao en el material promocional.