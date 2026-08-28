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Deysi Araujo volvió a estar en el centro de la atención luego de pronunciarse sobre una investigación fiscal por presunto lavado de activos relacionado con actividades ilícitas. La exvedette decidió contar su versión durante una entrevista con el programa dominical 'Día D', de ATV, donde rechazó cualquier conexión con el narcotráfico.

El proceso, que de acuerdo con la información difundida se remonta a hace doce años, podría tener consecuencias penales para la integrante de la farándula peruana. Ante este escenario, la exparticipante de 'La casa de Magaly' aseguró que es inocente y cuestionó las acusaciones que pesan sobre ella, además de negar haber recibido dinero de personas relacionadas con los hechos materia de investigación.

¿Qué dijo Deysi Araujo sobre la investigación fiscal?

Durante su intervención en el programa 'Día D', Deysi Araujo se refirió directamente a las acusaciones que la relacionan con un presunto caso de lavado de activos. La también figura de televisión sostuvo que no mantiene ningún vínculo con actividades relacionadas con el narcotráfico y manifestó su rechazo a las imputaciones.

“No tengo nada que ver con el narcotráfico, no tengo nada que ver con lavado de activos, soy inocente”, declaró Araujo ante las cámaras del dominical de ATV.

La exvedette también negó haber obtenido dinero de terceros en relación con las actividades que son materia de investigación. En ese sentido, defendió su posición y rechazó cualquier señalamiento que pudiera vincularla con la comisión de un delito.

“Yo no soy una delincuente, yo no he recibido ni un sol de nadie”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones de Deysi Araujo se conocen mientras el proceso fiscal continúa y en medio de la posibilidad de que la investigación derive en consecuencias judiciales.