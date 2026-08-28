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Néstor Villanueva explota contra Florcita Polo por pensión alimentaria de S/10 mil para sus hijos: “¿Quiere verme privado de mi libertad?”

El cantante Néstor Villanueva cuestionó el pedido de Florcita Polo para elevar a S/10.000 la pensión de alimentos para los hijos que tienen en común.

Néstor Villanueva y Flor Polo tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Néstor Villanueva y Flor Polo tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Néstor Villanueva se pronunció sobre el conflicto legal que mantiene con Florcita Polo por la pensión de alimentos de sus hijos. El cantante reaccionó con molestia luego de que se conociera el pedido para elevar el monto mensual a S/10.000, situación que volvió a encender la polémica entre ambos.

El artista aseguró que viene cumpliendo con la pensión que actualmente tiene establecida y cuestionó las acciones de su expareja. En medio de sus declaraciones, lanzó una contundente pregunta al considerar que el nuevo proceso podría terminar afectándolo seriamente.

Flor Polo y Néstor Villanueva tienen dos hijos en común. Foto: Instagram.

Flor Polo y Néstor Villanueva tienen dos hijos en común. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Flor Polo le exige más dinero a Néstor Villanueva y ahora pide el quíntuple de pensión de alimentos para sus hijos

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Néstor Villanueva cuestiona pedido de pensión de S/10.000

Néstor Villanueva se mostró en desacuerdo con el incremento solicitado por Florcita Polo y sostuvo que actualmente cumple con el monto de S/4.000 que, según explicó, fue establecido por un juez. Para el cantante, la situación resulta injusta y volvió a expresar su malestar por el conflicto que mantiene con la madre de sus hijos.

Además, afirmó que lleva varios años sin poder ver a sus hijos, pese a que continúa luchando por ellos. Su versión se contrapone a los cuestionamientos que se han realizado en su contra por el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

PUEDES VER: Néstor Villanueva evitó responder si alguna vez golpeó a su exesposa Florcita Polo en 'El valor de la verdad'

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"¿Quiere verme privado de mi libertad?": el fuerte reclamo de Néstor Villanueva

En medio de sus declaraciones, Néstor Villanueva lanzó un fuerte mensaje contra Florcita Polo y cuestionó si la intención detrás de la situación legal es terminar viéndolo privado de su libertad. “¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida de que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, manifestó el cantante.

De esta manera, el artista dejó clara su postura frente al nuevo pedido y aseguró que, pese al enfrentamiento que mantiene con su expareja, continuará buscando mantenerse presente en la vida de sus hijos.

 

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