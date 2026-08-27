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Patricio Parodi impacta al revelar la astronómica suma que gasta en sus fiestas y deja en shock a conductores: “Es un montón, de verdad”

El modelo Patricio Parodi no tuvo reparos en revelar la fuerte cantidad de dinero que gasta en una sola noche para divertirse en una discoteca de Lima.

Patricio Parodi defendió su manera de festejar en las discotecas. foto: Composición LR/Youtube.
Patricio Parodi defendió su manera de festejar en las discotecas. foto: Composición LR/Youtube.
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Patricio Parodi se presentó en el podcast ‘La manada’, conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’. Durante la conversación, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue consultado sobre cuál ha sido la cifra más alta de dinero que ha gastado en una sola noche de fiesta en Lima.

El modelo decidió no revelar la suma inicialmente, pero aseguró que se trata de “un montón”, pues busca que las personas que lo acompañen en las discotecas la pasen bien. “Nunca nadie se ha aburrido en mi box”, explicó el popular ‘Pato’ de 32 años.

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Patricio Parodi revela la fuerte suma que gastó en una noche de fiesta

Cuando parecía que Patricio Parodi no iba a revelar la suma que gastó en una noche de fiesta en Lima, finalmente decidió exponer el monto. “Habrán sido sus… ocho quinientos, nueve. Es mucho, sí. Es un montón, de verdad”, confesó el exchico reality, admitiendo que lo máximo que llegó a gastar fue alrededor de S/9,000.

Ante esta revelación, los conductores de ‘La manada’ se mostraron sorprendidos por la cifra. Además, el ‘Pato’ explicó que no suele llevar un gran número de personas a su box y que, en su mayoría, quienes lo acompañan son varones. “Máximo, siempre somos cuatro o cinco hombres”, declaró.

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Patricio Parodi defiende su manera de divertirse en las discotecas

Luego de ser captado en ‘Cochinola’ besándose con una joven y, posteriormente, coqueteando con otra, Patricio Parodi recalcó que en su box siempre hay diversión y que es complicado que alguien se aburra, incluso cuando hay pocos hombres.

“Claro. Igual mi box siempre es bien divertido, en verdad. Nunca nadie se ha aburrido en mi box”, afirmó. “Te juro que, por más que haya seis, siete grupos, y seamos dos hombres, nos desarrollamos para divertir a todos los grupos”, finalizó.

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