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Flavia López desató revuelo al dejarse ver muy sonriente junto a Carlos Zambrano durante la celebración por el cumpleaños del futbolista de Sport Boys. La ex Miss Perú compartió varias imágenes en redes sociales de la fiesta, pero fue un video el que terminó acaparando la atención de los usuarios.

Cabe recordar que la modelo e integrante de 'Esto es guerra' ha sido vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi, luego de que ambos fueran captados besándose en plena vía pública. Sin embargo, los dos han negado que mantengan una relación amorosa.

Flavia López y Carlos Zambrano en su fiesta de cumpleaños. Foto: Instagram.

Flavia López se deja ver junto a Carlos Zambrano

A través de sus historias de Instagram, Flavia López compartió un video selfi en el que aparece junto a Carlos Zambrano. Ambos se muestran muy sonrientes frente a la cámara, mientras la ex Miss Perú aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje por su onomástico número 37. “Feliz cumpleaños”, escribió, y etiquetó al exintegrante de la selección peruana.

La integrante de 'Esto es guerra' también publicó imágenes del vestido que lució en la exclusiva celebración y dejó en evidencia que fue una de las invitadas al cumpleaños del defensor peruano. La aparición de ambos sorprendió a los usuarios en redes sociales, quienes aseguraron desconocer que mantuvieran una amistad.

Flavia López revela qué vínculo tiene con Patricio Parodi

Flavia López y Patricio Parodi fueron vinculados sentimentalmente luego de que los ampayaran en junio besándose apasionadamente en la vía pública. Al emitirse las imágenes por 'Amor y fuego', la modelo decidió pronunciarse y aclaró que los dos se encuentran solteros.

“Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos superbién, tenemos una conexión chévere”, declaró recientemente, aunque precisó que no le cierra las puertas de su corazón a nadie.