Alejandra Baigorria compartió su día a día con los niños africanos durante mayo de 2026. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Alejandra Baigorria compartió su día a día con los niños africanos durante mayo de 2026. Foto: Composición LR/Captura/'X'

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La polémica por la exposición de niños africanos en redes sociales volvió a tomar fuerza luego de que DW Español utilizara un video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que muestran la pobreza "para ganar clics". El contenido rápidamente se viralizó y recordó el viaje que la exchica reality realizó al lejano continente en mayo de 2026, donde compartió imágenes de su experiencia llevando ayuda a niños de escasos recursos.

El video del medio internacional se difundió en el contexto de la decisión de Burkina Faso de prohibir imágenes o videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que puedan resultar explotadores o denigrantes, una medida que busca evitar la exposición de la pobreza con fines de impacto en redes sociales.

Alejandra Baigorria es puesta como ejemplo de usar la pobreza extrema para ganar clics

La controversia en torno a Alejandra Baigorria se remonta a hace tres meses, cuando la esposa de Said Palao compartió en sus redes sociales fotografías y videos de su visita a África, donde mostró su convivencia con niños en situación de extrema vulnerabilidad y las acciones de ayuda que realizó durante su estadía.

Aunque sus publicaciones recibieron mensajes de apoyo de usuarios que destacaron su labor social, también generaron críticas. Un sector de internautas cuestionó la exposición de los menores y consideró que este tipo de contenido podía convertir la pobreza y la desnutrición infantil en material para generar interacciones y reforzar la imagen pública de quienes lo difunden.

Ahora, el reportaje de DW Español volvió a poner el foco sobre la exintegrante de 'Esto es guerra', al incluir uno de sus videos en un contenido que cuestiona la práctica de mostrar a niños africanos en situación de pobreza con fines de viralización.

"La junta militar que gobierna el país ha prohibido el uso de imágenes y videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que puedan resultar explotadores o denigrantes", expresó el medio en sus redes sociales.



