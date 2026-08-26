Christian Meier impacta al revelar el insólito trabajo secreto que oculta desde hace más de 10 años: “Dan vueltas por el mundo hechos por mi”
El actor peruano Christian Meierdejó en shock a los conductores de 'Somos los que somos', de Zaca TV, al revelar la insólita faceta a la que se ha dedicado durante la última década.
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Christian Meier se presentó en el programa número 100 del podcast 'Somos los que somos', de Zaca TV, donde su hija Gia Meier es una de las conductoras, para revelar un aspecto desconocido de su vida. El popular 'zorro' confesó que durante los últimos 10 años se ha dedicado a un trabajo secreto y lo ha hecho de manera anónima.
El actor de 56 años confesó que se dedica a crear memes virales en internet y que varios de ellos han dado la vuelta al mundo. "Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo hechos por mí", expresó el intérprete de 'Carreteras mojadas'.
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Christian Meier revela que crea memes virales que se ven en todo el mundo
El cantante recordó en Zaca TV que, a inicios de la década de 2010, cuando los memes estaban en pleno auge, se propuso crearlos a través de una web. "Más o menos como en el 2012, 2013, había una aplicación que se llamaba Meme Factor. Empecé a hacer memes y los lanzaba en internet", manifestó.
El 'zorro' contó que se creó un seudónimo para mantener su identidad en reserva y que, según su testimonio, algunos de sus memes se hicieron virales en distintas partes del mundo. Su confesión dejó en shock a los jóvenes conductores del podcast. "Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo de internet que son hechos por mí", contó. Sin embargo, prefirió mantener en reserva cuáles de sus creaciones alcanzaron una gran difusión en las redes sociales.
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Christian Meier no desea que lo reconozcan por sus memes
En otra parte de la entrevista, Christian Meier señaló que, cuando navega por internet, suele encontrarse con memes virales que fueron creados por él años atrás. "A veces veo un meme y digo: ah, sí, yo lo hice hace como diez años", declaró muy sonriente el galán de telenovelas.
El exintegrante de Arena Hash también expuso que no le interesa ser reconocido como el creador de estos memes virales: "No, para nada. Yo sé que es mío y con eso me basta", respondió, reafirmando que busca mantener su identidad en el anonimato.