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Mario Irivarren explota contra Onelia Molina y Kevin Díaz por dejar entrever que intentó un acercamiento: "No existe el más mínimo deseo"

¡No calla más! Mario Irivarren negó tajantemente haber intentado contactar a su expareja, Onelia Molina, en un matrimonio donde coincidieron y cuestionó la ambigüedad de ella y Kevin Díaz.

Onelia Molina asistió con Kevin Díaz al matrimonio de sus amigos. En la ceremonia también estuvo presente Mario Irivarren.
Onelia Molina asistió con Kevin Díaz al matrimonio de sus amigos. En la ceremonia también estuvo presente Mario Irivarren. | Foto: composición LR/Instagram/YouTube
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La vida personal de Mario Irivarren volvió a generar polémica luego de que se sugiriera que intentó acercarse a su expareja, Onelia Molina, durante un matrimonio en el que coincidieron hace dos semanas. El exchico reality se mostró fastidiado y decidió responder con firmeza durante una reciente transmisión del podcast ‘La Manada Galáctica’, que conduce con Laura Spoya y Gerardo Pe.

El modelo peruano negó tajantemente cualquier intento de contacto con la odontóloga y cuestionó la manera en que tanto ella como su saliente, el influencer venezolano, respondieron sobre el tema, dejando —según él— abierta la posibilidad de un hecho que nunca ocurrió.

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¡No calla más! Mario Irivarren niega acercamiento con Onelia Molina

Mario Irivarren fue directo al señalar: “Le preguntan a Onelia y Kevin (Díaz) sobre una situación o contexto en el que supuestamente yo intenté tener un tipo de acercamiento, cosa que no ha ocurrido porque yo sé que no ha pasado y ellos (Onelia y Kevin) saben que no ha pasado”. Con estas palabras, buscó cerrar cualquier especulación sobre un supuesto interés en retomar contacto con su expareja, quien terminó con él tras su ampay en Argentina.

La conductora de ‘La Manada Galáctica’ también expresó su incomodidad por la ambigüedad en las respuestas de ambos y no dudó en cuestionar esa postura. “Me extrañó y generó curiosidad el hecho de no responder correctamente. ¿Por qué jugar a la ambigüedad o dejarlo en el aire? Yo veo su respuesta y entiendo que, efectivamente, pasó (el supuesto acercamiento)”, agregó. Gerardo Pe y Laura Spoya coincidieron al confesar que incluso ellos, al ver en redes la respuesta de Onelia y Kevin, quedaron en shock y pensaron que Irivarren sí había intentado contactarse con su ex. Molesto por esa polémica situación, añadió: “Me parece contradictorio dejar la puerta abierta y genera que yo tenga que aclarar”.

Onelia Molina asistió con Kevin Díaz al matrimonio de sus amigos. En la ceremonia también estuvo presente Mario Irivarren

Onelia Molina asistió con Kevin Díaz al matrimonio de sus amigos. En la ceremonia también estuvo presente Mario Irivarren. Foto: composición LR/Instagram/YouTube

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“No ha pasado ni va a pasar”: Mario Irivarren tras polémica por reacción de Onelia Molina y Kevin Díaz

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ reiteró que jamás buscó un acercamiento con Onelia Molina en el matrimonio donde coincidieron. “En ningún momento intenté buscar ni busqué el contacto y nunca he hablado con un tercero pidiendo la intervención para que me ayude a tener un tipo de conversación en su momento”, aseguró.

Con firmeza, agregó: “No está en mis planes, nunca intenté cruzarme con nadie. No intenté hacer contacto de miradas ni intenté hablar con nadie. No ha pasado ni va a pasar”.

Finalmente, Irivarren dejó clara su posición respecto a la relación de Onelia con Kevin Díaz y reafirmó que no pretende ni tiene interés en retomar contacto con la odontóloga. “Entiendo y respeto que tiene una relación (con Kevin) y está todo bien. De mi lado, no existe el más mínimo deseo de querer o generar ni la más mínima molestia”, sentenció.

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