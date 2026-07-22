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Pamela Franco sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar la compra de un impresionante tráiler de gran tamaño. La cantante de cumbia presumió a través de sus historias de Instagram imágenes de su nueva adquisición, apenas unas semanas después de regalarse una camioneta Jeep commander 2026 por su cumpleaños.

La ahora propietaria de este vehículo pesado se mostró muy emocionada con esta nueva inversión e incluso recorrió el interior del vehículo para enseñar cómo luce por dentro. En esta ocasión, no estuvo acompañada por su novio, Christian Cueva, quien se encuentra entrenando con su equipo Sport Boys.

Pamela Franco comparte fotos de su tráiler

Pamela Franco mostró en sus redes sociales las primeras imágenes de su nuevo tráiler, aunque por ahora no ha revelado cuál será el uso que le dará. La cantante de cumbia no precisó si lo utilizará para transportar los equipos de su orquesta o si lo destinará a su alquiler.

Lo que sí llamó la atención fue el nombre que eligió para el vehículo: 'Rolas', el cual mandó a colocar en el tapizado del tráiler. Según explicó la intérprete de 'Diles', se trató de una combinación de los nombres de los integrantes de su familia, por lo que dicha adquisición también representa un homenaje a sus seres más queridos, entre ellos sus padres fallecidos Rolando y Asunción. "Rolas hasta el cielo", escribió la artista.

Usuarios felicitan a Pamela Franco por su nueva inversión

Los usuarios en redes sociales felicitaron a Pamela Franco luego de que mostrara las fotos de la compra de su tráiler. Ellos destacaron el crecimiento profesional de la cantante de cumbia y la felicitaron por pensar a futuro y por continuar invirtiendo en nuevos bienes.

"Felicitaciones, Pamela Franco", "Eso es pensar a futuro y no vivir solo del momento", "¿Qué hará con ese tráiler?", fueron los mensajes que le dejaron a la novia de Christian Cueva en TikTok.