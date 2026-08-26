Poeta, ensayista, narrador y editor: Mario Pera (1981-2026)

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En la madrugada de ayer martes 25 de agosto, falleció el escritor y editor Mario Pera. Tenía 45 años y llevaba buen tiempo viviendo en Barcelona. La noticia se hizo oficial mediante las redes de la Casa de la Literatura Peruana y el Ministerio de Cultura.

Mario Pera y el escritor Bruno Polack fundaron en el año 2013 la web Vallejo & Co., la cual estuvo activa durante más de diez años. Este era un espacio dedicado, principalmente, a la difusión de la poesía, tanto la peruana como la internacional. En ese periodo, el portal llegó a convertirse en un referente obligado si se quería tener una idea de cómo iba la producción poética. También llegó a ser una editorial.

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Quien escribe no fue amigo de Mario Pera, pero sí llegamos a conversar largo y tendido, en más de una ocasión, sobre un tema en común: la literatura. Aparte de su dimensión personal, de la que sus amigos están dando luces en las redes, siempre llamaron mi atención sus múltiples intereses. A diferencia de muchos que sostienen las iniciativas en la parcela del entusiasmo (es decir, dejan de ser tales hasta que el ánimo se les va), Pera llegó a concretarlos. Hizo una obra que, en líneas generales, ha tenido un buen tránsito entre la crítica y los lectores. Aún recuerdo la buena recepción que tuvo su poemario Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor del 2018, poemario en el que podemos constatar cómo Pera logró fusionar lo lírico con lo reflexivo. Esta característica es importante, porque toda su poética se explica bajo esa dinámica. Este fue el cuarto poemario de Pera.

Fue autor de cinco libros de poesía; con Bruno Polack publicó el ensayo Momentos estelares de la independencia del Perú (2022) y el año pasado presentó su novela Chocano o la vida nómade. Pera, aún tenía mucho por escribir. Hay que recordarlo como se recuerda a los buenos escritores: releyéndolo.

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Datos:

Proyecto. La web Vallejo & Co. estuvo activa desde 2013 hasta 2025.

La obra. La mayoría de libros de Mario Pera se encuentran en librerías y plataformas. Y habrá fuego a nuestro alrededor es uno de sus libros más saludados.