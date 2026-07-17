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Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

Pamela Franco aseguró que siempre confió en la versión de Christian Cueva tras conseguir que la modelo Macarena Gastaldo se rectificara.

Pamela Franco se pronunció tras el lío legal entre Cueva y Gastaldo. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela Franco se pronunció tras el lío legal entre Cueva y Gastaldo. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela Franco decidió pronunciarse luego de que Macarena Gastaldo diera un paso atrás y se rectificara por los comentarios que realizó sobre Christian Cueva. La cantante aseguró que este episodio no generó una crisis en su relación con el futbolista y dejó claro que confía en la manera en que ambos manejan este tipo de situaciones.

En declaraciones para 'América Espectáculos', la intérprete evitó entrar en una nueva polémica y señaló que prefiere mantenerse enfocada en sus propios proyectos. “No opino nada, cada quien trabaja como puede. Me dedico a lo mío. No somos nuevos”, comentó.

PUEDES VER: ¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

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Pamela Franco afirma que comentarios de Macarena Gastaldo no afectaron su relación con Cueva

Pamela Franco también afirmó que los comentarios de la modelo argentina no afectaron su vínculo con Cueva, pues considera que cualquier inconveniente puede resolverse mediante el diálogo. “No me originó ningún problema, cualquier cosa, lo soluciono hablando. Desde el primer momento me di cuenta de cómo era la situación”, explicó.

Respecto a la carta notarial que Christian Cueva envió a Macarena Gastaldo tras sus declaraciones, la cantante aclaró que esa fue una decisión personal del futbolista y que él sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones. “La otra parte, que es Christian, ve cómo también lo soluciona porque no es mi títere. Él se maneja y hace las cosas de acuerdo a lo que él piensa”, sentenció.

PUEDES VER: Modelo Macarena Gastaldo impacta al revelar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco: “Le conté a mi novio”

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Pamela Franco minimiza críticas de Pamela López

Sin entrar en una nueva confrontación, Pamela Franco dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de los cuestionamientos que recibe y continuar enfocada en sus actividades. La cantante aseguró que no tiene intención de responder a quienes la critican, pese a los recientes comentarios en su contra, entre ellos los realizados por Pamela López.

“Que el mundo diga lo que quiera de mí, lo puede hacer y no tengo ningún problema. No les voy a responder. Les mando un beso, les deseo lo mejor y que haya más trabajo para todos”, manifestó la artista.

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