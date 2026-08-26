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Magaly Medina califica de “rubia tonta” a Gia, hija de Christian Meier, tras verla en Zaca TV: “Ella asume lo que es”

"Es bien ingenua, que lee sus diarios", señaló Magaly Medina al ver a Gia Meier junto a su padre, Christian Meier, en el podcast 'Somos los que somos' de Zaca TV.

Christian Meier desató furor al presentarse en el podcast de su hija Gia en Zaca Tv. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
Christian Meier desató furor al presentarse en el podcast de su hija Gia en Zaca Tv. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
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Magaly Medina no fue ajena a comentar la participación de Christian Meier en el podcast 'Somos los que somos' de Zaca TV. Allí, la comunicadora halagó al actor y cantante peruano, de 56 años, por desenvolverse adecuadamente ante el grupo de jóvenes conductores y demostrar su conocimiento de las jergas juveniles.

Sin embargo, no tuvo reparos en tildar con un fuerte calificativo a la hija del popular ‘Zorro’, Gia Meier, quien es una de las presentadoras del espacio digital. Aunque luego subrayó el buen papel que viene desempeñando en el podcast. "Es como la rubia tontita, pero encantadora", señaló la figura de ATV durante su último programa.

Christian Meier y Gia Meier en el programa 100 de Zaca TV. Foto: Instagram.

Christian Meier y Gia Meier en el programa 100 de Zaca TV. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Christian Meier hace impensada confesión sobre su hija Gia y la fría relación que mantuvieron por años: "Nunca me habló"

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Magaly Medina llama “rubia tonta” a Gia Meier, de Zaca TV

Luego de presentar algunos extractos en ‘Magaly TV: la firme’ de ‘la batalla del aura’ que protagonizaron Christian y Gia Meier en el programa 100 de 'Somos los que somos' de Zaca TV, Magaly Medina destruyó, pero también felicitó, a la conductora de 23 años e hija de la actriz Marisol Aguirre.

“56 años bien llevados de Christian Meier y con su hija, que es un encanto. Es como la rubiesita tontita, pero encantadora. No es una rubia tonta de esas que son pesadas. Ella misma asume lo que es. Es bien ingenua, que lee sus diarios”, expresó en un comienzo.

“Y es lo que hace una jovencita a su edad, espontánea, libre, que no tiene ningún rubor en contar ciertas cosas. Lo hace con cierta chispa, digna hija de su padre. De hecho, Christian babea por su hija”, señaló la popular ‘urraca’, quien también destacó los altos números de audiencia que consiguió el podcast con la presencia del actor y cantante.

PUEDES VER: Christian Meier reacciona al escuchar las confesiones de su hija Gia de su famoso diario en ‘Zaca TV’: "No sé qué voy a hacer"

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Christian Meier revela la fría relación que tuvo con Gia, quien no lo reconocía como su padre

Durante la participación de Christian Meier en el programa número 100 de 'Somos los que somos', el galán peruano sorprendió al revelar la fría relación que mantuvo con Gia durante sus primeros años de vida. Según contó, la influencer no lo reconocía como su padre y se mantenía distante de él durante ese periodo.

Sin embargo, cuando Gia cumplió 10 años, se acercó al actor y descubrió que él era su progenitor. “Gia descubrió que tenía un papá como a los 10 años; o sea, como a los primeros ocho o siete años. Nunca me dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló, nunca nada, nunca...”, contó.

“Un día apareció y ya era mayor… vino y me puso la mano y me dijo: ‘Así que tú eres mi papá. Me acabo de dar cuenta’. Y le dije: ‘Sí, hace 8 años’. Esa fue su primera palabra conmigo. Ella como después de 8 años, procesó que yo era su papá. Pero dijo: ‘Ese señor con el que vivo, ¿quién será?’. Y después dijo: ‘Ah, mi papá’. Pero esos primeros años, esto es verdad, no me hablaba, no me saludaba, no me veía; quería solamente estar con su nana, con sus hermanos”, expresó el ‘zorro’.

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