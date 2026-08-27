Samahara Lobatón es agredida en reality 'La Prisión de Destino' por uno de sus compañeros: "¡Suéltame!"
Samahara Lobatón vivió un lamentable momento en pleno reality cuando uno de sus compañeros la agarró a la fuerza y la obligó a soltar un vape que tenía en su mano.
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Un nuevo momento de tensión tuvo como protagonista a Samahara Lobatón durante su participación en el reality 'La Prisión de Destino'. En medio de un altercado con uno de los participantes, la influencer comenzó a reclamar que la soltara. La situación escaló rápidamente y provocó la intervención de otros integrantes del programa.
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Samahara Lobatón es agredida por compañero de 'La Prisión de Destino'
Todo empezó cuando uno de los participantes llamado 'Cuba Cuba' comenzó a perseguir a Samahara Lobatón para que le diera un vape; sin embargo, la influencer le respondió que otro compañero había agarrado el de ella y que solo se lo regresaría cuando se lo devolvieran.
Pese a la explicación de Samahara Lobatón, el chico reality cubano no paró de insistirle y la agarró con fuerza para intentar que soltara el vape que ella sostenía en su mano. "¡Suéltame! (…) Mira lo que me estás haciendo, me estás tocando", le gritó la hija de Melissa Klug.
Al escuchar el fuerte altercado, los demás compañeros de 'La Prisión de Destino' intervinieron para tratar de calmar a 'Cuba Cuba' y le pidieron que la soltara, pero él no entraba en razón. "No la voy a dejar, yo no soy su marido", expresó.
Finalmente, el chico reality agarró la mano de Samahara Lobatón y la obligó a meterla en la piscina para que soltara el vape para luego patear con furia el objeto. "Eres un p*to maric*n", le gritó la influencer.
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Samahara Lobatón y 'Cuba Cuba' ya habían protagonizado otro altercado en el reality
No es la primera vez que Samahara Lobatón y 'Cuba Cuba' tienen problemas en 'La Prisión de Destino'. Hace unos días, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión porque él la llamó 'mueble' y le reclamó por dormir todo el día.
"¿Qué tú aportas a este reality?", le dijo el cubano cuando ella se despertó. "Tú me tocas, yo te toco. Tú me tocas y yo hago que te saquen. A mí no me toques", advirtió Samahara Lobatón. "¿Por qué?", le preguntó él. "Porque tú tienes reglas que cumplir, a mí no me toques, pedazo de mier**", le gritó ella.