El papa León XIV evalúa incluir la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, en su visita a Perú del 11 al 16 de noviembre. Esto fue confirmado por Raúl Diez Canseco Terry, asesor de la organización. | Composición LR

El papa León XIV evalúa incluir la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, en su visita a Perú del 11 al 16 de noviembre. Esto fue confirmado por Raúl Diez Canseco Terry, asesor de la organización. | Composición LR

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El papa León XIV evalúa incluir la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, en la agenda de su visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La posibilidad fue revelada por Raúl Diez Canseco Terry, asesor de alto nivel encargado de contribuir con la preparación y organización de las actividades del sumo pontífice.

Según explicó Diez Canseco a RPP, el papa aprovecharía su permanencia en Chiclayo, región Lambayeque, para trasladarse hasta Santa Cruz, provincia que forma parte de la jurisdicción de la diócesis de Chiclayo. Sin embargo, precisó que la visita aún depende de las condiciones logísticas y de seguridad.

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"León XIV ha puesto su propia agenda", señaló Diez Canseco, quien indicó que una comisión del Vaticano ya se desplaza por Santa Cruz y otros puntos para evaluar las posibles rutas que utilizaría el pontífice.

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Traslado a Santa Cruz dependería de la logística

El asesor explicó que el eventual traslado del papa hacia la provincia cajamarquina requeriría una planificación especial. Entre las alternativas que se evalúan estaría el uso de helicópteros, debido a las características de la ruta y el tiempo disponible durante la visita.

Diez Canseco señaló que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se mantiene atento a esta posibilidad. La decisión final se tomará luego de las evaluaciones de la comisión del Vaticano y de las autoridades peruanas.

De concretarse, Santa Cruz se sumaría a las ciudades que el papa contempla visitar durante su estadía en el país. Oficialmente, la agenda incluye Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Papa León XIV tendría encuentro con jóvenes en Lima

Durante la visita también se evalúa realizar un encuentro multitudinario entre León XIV y jóvenes peruanos en el Estadio Monumental, ubicado en Ate. Diez Canseco estimó que el recinto podría albergar a unos 60.000 jóvenes y explicó que el lugar responde a criterios de seguridad y capacidad.

La visita del pontífice al Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. La Cancillería designó a Diez Canseco como asesor para contribuir en la preparación, organización, gestión administrativa y logística de las actividades vinculadas con la llegada del papa.