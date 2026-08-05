Marcelo Tinelli anuncia que retomó su romance con Milett Figueroa y hace fuerte confesión: “La relación nunca se desunió”

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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habían anunciado meses atrás el fin de su relación sentimental y pusieron punto final a una historia que había generado gran atención en Argentina y Perú. Sin embargo, ambos sorprendieron recientemente al ser vistos juntos mientras almorzaban en un restaurante de Barranco, lo que volvió a despertar los rumores sobre una posible reconciliación.

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron al presentador argentino tras su encuentro con la modelo peruana y él confirmó que retomaron su relación. La figura televisiva incluso confesó que el vínculo entre ambos nunca llegó a romperse por completo: “La relación nunca se desunió, yo estoy bárbaro con ella. El amor siempre estuvo”, sostuvo muy sonriente mientras la actriz lo escuchaba atentamente.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados juntos en el distrito de Barranco, Lima. Foto: Willax.

Marcelo Tinelli anuncia que volvió con Milett Figueroa

Durante su conversación con ‘Amor y fuego’, Marcelo Tinelli habló abiertamente sobre su vínculo con Milett Figueroa y aseguró que sus sentimientos pudieron más. El presentador argentino también destacó su regreso al Perú y dejó claro que uno de los motivos de su visita fue reencontrarse con la modelo. “El amor pudo más, Milett pudo más, Perú pudo más. Venir a Perú y estar con Milett acá es venir a la raíz de Perú, acá la comida, comer un ceviche”, manifestó.

El conductor confirmó que ambos están nuevamente juntos, aunque evitó definir a la modelo como su pareja. "He regresado acá a verla a ella. Sí, estamos juntos, totalmente, he regresado totalmente", comentó. Cuando le preguntaron si debía colocarle algún título a su relación, respondió: "¿Hay que ponerles un título a las cosas? La amo, así que está todo bien, está todo perfecto", señaló.

Tinelli descarta que haya regresado con Milett Figueroa por su reality ‘Los Tinelli’

Marcelo Tinelli también fue consultado sobre las versiones que apuntaban a que su acercamiento con Milett Figueroa estaría relacionado con su reality ‘Los Tinelli’. El conductor argentino negó que sus decisiones sentimentales respondan a las necesidades de la producción y aseguró que no sabe cuándo se estrenará el programa. “No sé cuándo sale. Cada movimiento tiene que ver con una cosa de la serie, no tiene que ver con una cosa de la serie realmente, uno hace las cosas por lo que siente”, dijo.

Además, el argentino rechazó que haya recibido algún tipo de presión para retomar su relación con la peruana por motivos vinculados al programa. “Solamente nunca tuve una presión de nadie, una decisión de nadie, tener que hacer una cosa por algo de la serie, no sé por qué dicen esas cosas. La verdad es que todo lo que ha sido ha sido natural entre nosotros”, afirmó.