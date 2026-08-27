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Papa León XIV en Perú: Parlamento Andino lo condecorará con la Orden Simón Bolívar a la Integración

La máxima distinción del organismo regional será otorgada al pontífice. La entrega se coordinará con la Presidencia de la República y la Cancillería.

El Parlamento Andino otorgó al Papa León XIV la Condecoración “Simón Bolívar a la Integración” en reconocimiento a su liderazgo y llamado al diálogo y la paz.
El Parlamento Andino otorgó al Papa León XIV la Condecoración “Simón Bolívar a la Integración” en reconocimiento a su liderazgo y llamado al diálogo y la paz. | Difusión
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El Parlamento Andino acordó otorgar al papa León XIV la Condecoración 'Simón Bolívar a la Integración', máxima distinción que concede este organismo regional. La decisión fue aprobada el 26 de agosto, a propuesta de su vicepresidenta, Maali Del Pomar Saettone.

La distinción busca reconocer la trayectoria, liderazgo y servicio del pontífice, así como su llamado al diálogo, la fraternidad y la paz. "Consideramos especialmente la trayectoria de Su Santidad el Papa León XIV y su permanente llamado al diálogo, la fraternidad, la paz y la construcción de puentes entre los pueblos", señaló Del Pomar.

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La vicepresidenta destacó además el significado de este reconocimiento para los países de la región andina, donde, según indicó, existen más de 88,5 millones de católicos. En ese sentido, consideró que la próxima visita apostólica del papa al Perú representa una oportunidad para expresar el respeto y la cercanía de los pueblos andinos con el pontífice.

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Condecoración se entregaría durante visita al Perú

El reconocimiento cobra especial relevancia ante la visita apostólica de León XIV al Perú, prevista para noviembre. El Parlamento Andino señaló que la distinción representa también una forma de fortalecer valores como el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la unidad regional.

Para concretar la entrega, la decisión fue comunicada a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La finalidad es que ambas instituciones realicen las coordinaciones correspondientes a través de los canales oficiales.

La Condecoración 'Simón Bolívar a la Integración' es otorgada a personalidades que hayan realizado contribuciones excepcionales a la integración de los pueblos, la unidad regional y el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones.

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